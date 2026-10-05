Dhamaan dadkii saarnaa diyaarad badda ku burburtay oo laga cabsi qabo in ay dhinteen

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute

Lix qof oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen shil diyaaradeed

Lix qof oo saarnaa diyaarad caafimaad oo Sabtidii ka duushay Bermuda kuna sii jeeday Boston ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen, kadib markii diyaaraddii ay la socdeen ay ku dhacday badda.

Ilaalada Xeebaha Mareykanka ayaa Axaddii hakiyay baadigoobkii loogu jiray dad ka badbaaday shilka, kaas oo ka dhacay meel u dhow jasiiradda Nantucket ee gobolka Massachusetts.

Diyaaradda ayaa la waayay wax yar kadib 1:00 habeenimo, waxaana markii dambe la helay cadad la xaqiijiyay in ay yihiin burburka diyaaradda.

Shirkadda Latitude Air Ambulance ayaa sheegtay in diyaaradda ay saarnaayeen afar muwaadin oo Canadian ah iyo laba muwaadin oo Bermuda ah.

News DeskOctober 5, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xeerkaasi Saxaafaddu Haduu Sidaa ku Gudbo maaha kii Dhiqi lahaa Saxaafadda JSL.” Guddoomiyaha Solja

October 5, 2026

“Xukuumadu Xadhiga Hajoojiso…Afhayeenka Xisbiga Kulmiye Mustafe Shiine.

October 5, 2026

Mareykanka oo weerar ku laayay dad doon saarnaa

October 5, 2026

Ra’iisul wasaaraha Spain oo wajahaya culus iyo cadaadis xooggan

October 5, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker