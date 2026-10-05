Dhamaan dadkii saarnaa diyaarad badda ku burburtay oo laga cabsi qabo in ay dhinteen
Lix qof oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen shil diyaaradeed
Lix qof oo saarnaa diyaarad caafimaad oo Sabtidii ka duushay Bermuda kuna sii jeeday Boston ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen, kadib markii diyaaraddii ay la socdeen ay ku dhacday badda.
Ilaalada Xeebaha Mareykanka ayaa Axaddii hakiyay baadigoobkii loogu jiray dad ka badbaaday shilka, kaas oo ka dhacay meel u dhow jasiiradda Nantucket ee gobolka Massachusetts.
Diyaaradda ayaa la waayay wax yar kadib 1:00 habeenimo, waxaana markii dambe la helay cadad la xaqiijiyay in ay yihiin burburka diyaaradda.
Shirkadda Latitude Air Ambulance ayaa sheegtay in diyaaradda ay saarnaayeen afar muwaadin oo Canadian ah iyo laba muwaadin oo Bermuda ah.