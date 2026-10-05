Ciidamada Itoobiya oo la wareegay Mekelle xilli dagaallo cusub ay ka socdaan Tigray
Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo maleeshiyaad la safan ayaa la wareegay magaalada Mekelle, caasimadda gobolka Tigray, xilli uu gobolka ka socdo dagaal cusub oo dib u soo nooleeyay walaaca laga qabo in Itoobiya ay mar kale wajahdo colaad baahsan.
Jabhadda TPLF ayaa Sabtidii xaqiijisay inay ciidamadeedu isaga baxeen magaalada Mekelle, iyadoo sheegtay in maamulkeeda gobolka uu si ku-meel-gaar ah uga hawlgeli doono meel kale.
Ciidamada dowladda Itoobiya iyo dagaalyahanno ka tirsan kooxda loo yaqaan Ciidamada Nabadda Tigray ayaa gudaha u galay Mekelle Sabtidii. Ilo ka tirsan maleeshiyaadka dowladda taageera, shaqaale samafal iyo qof deggan magaalada ayaa Axaddii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada dowladda iyo xulafadooda ay gacanta ku hayaan magaalada.
Dagaalladan cusub ayaa dadka ku nool Tigray ku reebay cabsi ah in gobolka uu dib ugu laabto xaaladdii dagaalka ee mudadii u dhaxaysay 2020 iyo 2022, kaas oo sababay dhimashada boqolaal kun oo qof, barakaca malaayiin qof iyo burbur xooggan oo soo gaaray kaabeyaasha dhaqaalaha iyo nolosha dadka.
Berihu, oo 32 jir ah oo kaga shaqeeya gaari bajaaj ah magaalada Shire ee waqooyi-galbeed Tigray, ayaa Al Jazeera u sheegay inuu aad uga murugooday in gobolka uu mar kale wajahayo dagaal ballaaran.
Wuxuu sheegay in dadka Tigray ay hore u soo mareen dhibaatooyinkii dagaalkii hore, isla markaana xaaladda hadda jirta ay dadka ku abuurtay cabsi ah in dhibaatooyinkaas ay dib u soo noqdaan.
Dagaalkii 2020–2022 ayaa dhammaaday kadib heshiis ay dowladda Itoobiya iyo TPLF ku kala saxiixdeen magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika bishii November 2022, kaas oo uu fududeeyay Midowga Afrika.
Hase yeeshee, heshiiskaasi ma uusan xallin dhammaan khilaafaadkii jiray, waxaana weli taagnaa arrimo ay ka mid yihiin xaaladda dhulalka lagu muransan yahay, dib u soo celinta dadka barakacay iyo hub-ka-dhigista ciidamada Tigray.