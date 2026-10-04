Xuutiyiinta oo jaray waddo halbowle u ah magaalooyinka Tacis iyo Cadan
Waxaa la soo sheegayaa in kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay gooyeen waddo muhiim badeecada, taas oo isku xirta magaalooyinka Tacis iyo Caden.
“Waxaa naloo sheegay in Xuutiyiintu ay la wareegeen gacan ku haynta aagga Safiya, ay gooyeen wadadii ugu weyneyd, isla markaana ay qabsadeen saldhigga booliiska,” ayaa laga soo xigtay il-wareed dhanka booliiska ah oo ku sugan Yemen, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP.
Wakaaladda wararku waxay sidoo kale sheegtay in saddex il-wareed oo ka tirsan ciidamada Yemen ay xaqiijiyeen in Xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan aaggaas iyo wadada ay wadadaan la sheegay inay gooyeen, waxayna sheegeen inay go’doomiyeen magaalada Tacis.
Sida ay sheegayso warbixintan, Xuutiyiintu waxay sidoo kale joojiyeen dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee wadada weyn ee isku xirta Tacis iyo Caden, iyadoo dagaalkuna uu ka socdo aaggaas.
Xuutiyiinta ayaa muddo dhowr maalmood ah waday weerar ballaaran oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan Tacis, waxayna qorsheynayaan inay halkaas uga sii gudbaan dhanka Caden.
Caden waa dekedda ugu muhiimsan ee ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Yemen, kuwaas oo ay taageerto Sacuudi Carabiya.
Xuutiyiinta xulafada la ah Iran ayaa gacanta ku haya ku dhawaad dhammaan aagga marin-biyoodka Bab al-Mandab iyo xeebta bari ee Badda Cas, marka laga reebo caasimadda Sanca.
Haddii Xuutiyiintu ay gaaraan Caden, Yemen waxay u kala qaybsami doontaa laba qaybood: bari iyo galbeed.