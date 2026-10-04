Markabka qaada diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka USS George H.W. Bush oo gaadhay Thailand
Markabka diyaaradaha dagaalka qaada ee USS George H.W. Bush ayaa Axadda maanta gaaray magaalada Phuket ee dalka Thailand, halkaas oo qiyaastii 4,800 oo xubnood oo ka tirsan shaqaalihiisa ay ku qaadanayaan waqti nasasho ah.
Sida ay warbaahintu sheegtay, markabkan ayaa muddo bilo ah taageerayay hawlgallada Maraykanka xilli ay sii xoogeysanayeen xiisadaha u dhexeeya Maraykanka iyo Iran.
Reuters ayaa soo xigatay warbaahinta maxalliga ah oo sheegtay in markabku ku xiran doono biyaha xeebaha, halka shaqaalaha saarana la filayo inay xeebta u soo deggaan, isla markaana ay shan maalmood ku qaataan jasiiradda.
Booqashadan ayaa timid kaddib markii markabka USS Abraham Lincoln uu bishii hore ku hakaday dekedda Laem Chabang, halkaas oo qiyaastii 5,000 oo xubnood oo shaqaalihiisa ah ay ku waqti nasaho ku qaateen