Trump oo carrabaabay xilliga uu dhammaan karo dagaalka Iiraan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, oo ka hadlayay isu soo bax olole doorasho oo ka dhacay magaalada Mobile ee gobolka Alabama, ayaa mar kale sheegay in dagaalka Iiraan uu dhammaan doono “malaha wax yar kadib doorashooyinka dhexe.”
Warbaahinta NBC News ayaa sheegtay in Trump toddobaadyadii u dambeeyay marar badan ku celceliyay hadalladan, xilli uu sii kordhayo tirada Maraykan ka soo horjeeda dagaalka Iiraan.
Khudbaddiisa, Donald Trump wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka dhaqaale ee Iiraan, isagoo ku andacooday in sicir-bararka dalkaasi uu gaaray qiyaastii 310%.
Wuxuu yiri: “Dhaqaalahoodu gebi ahaanba waa burburay. Hal shay oo ay dhab ahaantii haystaan waa sicir-barar… Waa inaan aragnaa waxa dhaca.”
Trump wuxuu sidoo kale u sheegay dadkii isu soo baxay: “Dagaalkani si dhakhso ah ayuu u dhammaan doonaa, malaha isla marka doorashadu dhammaato. Laakiin marka uu dhammaado, qiimaha shidaalku si weyn ayuu hoos ugu dhici doonaa.”
Wuxuu dhowr jeer ku celiyay in dagaalkani uu mar dhow dhammaan doono, “si uun ama si kale.”
Sida lagu sheegay warbixintan, hadallada Donald Trump ayaa imanaya xilli xogta la heli karo ay muujinayso in celceliska qiimaha hal gaaloon oo shidaal ah gudaha Maraykanka uu hadda yahay $3.94.