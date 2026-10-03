Dalalka G7 oo fasixi doona 100 milyan oo foosto shidaal iyo naafto ah kadib hanjabaadda Trump ee xannibaadda dhoofinta
Kooxda G7 ayaa ku heshiisay inay suuqa kusii deyso 100 milyan oo foosto oo shidaal cayriin ah iyo naafto ah, si loo yareeyo cadaadiska dhanka sahayda ee sababay in qiimaha shidaalku si weyn u kaco.
Kooxdan oo uu ku jiro Maraykanka, ayaa sheegtay in tallaabadan ay ka mid noqon doonto sii deyn ballaaran oo naafto ah maalmaha soo socda.
Madaxweyne Donald Trump ayaa hore ugu hanjabay inuu mamnuuci doono dhoofinta naaftada Maraykanka, taasoo ah tallaabo hoos u dhigi lahayd cadaadiska qiimaha ee saaran macaamiisha Maraykanka ka hor doorashooyinka dhexe ee bisha Noofambar, balse kor u qaadi lahayd qiimaha shidaalka ee dalalka kale.
Bayaan wadajir ah oo ay soo saareen, G7 waxay ku sheegeen in dalalka xubnaha ahi ay ku heshiiyeen inay iska ilaaliyaan xayiraadaha dhoofinta tamarta iyo wax soo saarka tamarta dhexdooda.
Kooxda G7 waxaa xubno ka ah Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Canada, Japan, Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska, waxaana sidoo kale shirarkeeda ka qayb gala Midowga Yurub.
Trump ayaa uga digay inuu joojin doono dhoofinta naaftada Maraykanka haddii dalalka Yurub aysan oggolaan inay suuqyada keenaan qayb ka badan kaydadkooda shidaalka.