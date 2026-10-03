Ciidanka Badda Soomaaliya oo Hobyo ku qabtay doon ay saarnaayeen toddoba ajaanib ah
Ciidanka Badda iyo Difaaca Xeebaha Soomaaliya ayaa hawlgal kormeer iyo ilaalin badeed ka sameeyay xeebaha degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku qabteen doon lagu tuhunsan yahay inay si sharci-darro ah ugu dhex jirtay biyaha Soomaaliya.
Sida lagu sheegay xogta laga helay hawlgalka oo ay warbaahinta Ciidanka Xoogga tebisay, nidaamka aqoonsiga iyo raadraaca maraakiibta ee Automatic Identification System (AIS) ee doonta ayaa dansanaa xilligii la qabtay. Arrintan ayaa adkeyn karta la socodka dhaqdhaqaaqa iyo aqoonsiga doonta.
Ciidamadu waxay gacanta ku dhigeen toddoba qof oo ajaanib ah oo doonta saarnaa, kuwaas oo baaritaanno lagu sameynayo iyadoo ay gacanta ku hayaan Ciidanka Badda iyo Difaaca Xeebaha Soomaaliya.
Mas’uuliyiintu waxay baarayaan xogta la xiriirta doonta, oo ay ka mid yihiin dalka ay ka diiwaangashan tahay, ujeeddada safarkeeda, nooca iyo halka uu ka yimid xamuulka ay sidday, iyo sababta loo damiyay nidaamka AIS.
Hawlgalkan ayaa qeyb ka ah howlgallo badeed oo ciidanka Soomaaliya ay maalmihii u dambeeyay ka wadeen xeebaha dalka, kuwaas oo lagu sheegay in lagu xoojinayo amniga biyaha Soomaaliya, lagagana hortagayo burcad-badeednimada iyo kalluumeysiga sharci-darrada ah.
Baaritaanka ayaa weli socda, waxaana la filayaa in natiijadiisa lagu ogaado faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan doonta, dadka saarnaa iyo ujeeddada safarkooda.
Ilaa hadda ma jirto faahfaahin rasmi ah oo laga bixiyay dalka ay doontu ka diiwaangashan tahay ama nooca xamuulka ay sidday.