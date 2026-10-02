Xidhiidhka Soomaaliya iyo Mareykanka oo wajahaya caqabado ka hor doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka
Dadaallada Soomaaliya ay ku xoojinayso xiriirka ay la leedahay maamulka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya caqabado cusub, iyadoo Washington ay ku sii jeeddo doorashooyinka xilliga dhexe ee Congress-ka Mareykanka, sida ay sheegtay warbaahinta Africa Intelligence.
Warbixin ay daabacday Africa Intelligence oo cinwaankeedu yahay “Midterm tensions sour Mogadishu-Washington relations” ayaa sheegtay in dadaallada Muqdisho ee lagu hagaajinayo xiriirka maamulka Trump ay wajahayaan jawi siyaasadeed oo sii adkaanaya marka loo eego siyaasadda gudaha Mareykanka.
Sida warbixintu xustay, kooxaha muxaafidka ah ee Mareykanka ayaa isku dayaya inay arrin siyaasadeed ka dhigaan fadeexad la xiriirta leexsashada lacago loogu talagalay gargaarka dadweynaha, xilli ay dalkaasi isu diyaarinayo doorashooyinka bisha November.
Warbixintu waxay xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka ku dhex aragtaa xaalad siyaasadeed oo gudaha Mareykanka ah, iyadoo arrimaha gudaha ay si weyn u saameynayaan doodaha siyaasadeed ee ka hor doorashada xilliga dhexe.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilihii lasoo dhaafay dadaal ku bixiyay xoojinta xiriirka Washington, gaar ahaan sidii Soomaaliya ay u sii heli lahayd taageerada Mareykanka ee dhinaca amniga iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa ka mid ah saaxiibbada amni ee muhiimka u ah Soomaaliya, isagoo taageero milatari siiya ciidamada Soomaaliya, isla markaana hawlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliya dalka iyadoo lala shaqeynayo ciidamada dowladda.
Si kastaba, Africa Intelligence ma sheegin in maamulka Washington uu si rasmi ah u beddelay siyaasaddiisa Soomaaliya sababo la xiriira doorashada xilliga dhexe.
Xiriirka labada dal ayaa sidoo kale ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay wajaheeyso su’aalo la xiriira mustaqbalka taageerada caalamiga ah ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, AUSSOM, iyadoo Mareykanku uu door ku leeyahay dadaallada la xiriira maalgelinta iyo taageerada saadka ee howlgalka.
Warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Soomaaliya iyo xaaladda amni ay walaac ka dhex abuureen qaar ka mid ah saaxiibbada reer Galbeedka ee Muqdisho.