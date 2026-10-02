Qiimaha naaftada UK ayaa heerkii ugu sareeyay gaadhay

News DeskOctober 2, 2026
1 minute read

Celceliska qiimaha naaftada ee UK ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyay abid, sida ay sheegtay hay’adda gaadiidka ee RAC. Markii ugu horeysay halkii liitar oo naafto ah ayaa noqday £2.

Qiimo kororkan ayaa soo baxay kaddib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu ka dalbanayo dalalka Yurub in ay fasaxaan keydka naaftada maadama uu isaga joojinayo naaftada uu dhoofiyo.

Tallabadan ayaa hoos u dhigtay qiimaha naaftada gudaha Mareykanka balse khubaradu waxay ka digeen in ay cadaadis saareyso dalal kale maadama uu sii socdo dagalka Iran.

Wasiirka gaadiidka UK Keir Mather ayaa sheegay in keydka UK uu xooggan yahay isla markaana wadanku leeyahay ilo sahay oo kala duwan.

Kalluumaysatada ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in ganacsigooda joogsado haddii dowladda aysan ka caawin kharashaadka shidaalka.

Malaayiin qof oo ku nool UK ma kaxeeyaan baabuur naafto ku shaqeysa. Qaar badan xitaa gaari ma kaxeeyaan.

Laakiin qiimaha kordhay qof kasta ayuu saameynayaa. Naaftada waxaa si weyn loogu isticmaalo beeraha, iyo gaar ahaan, gaadiidka xamuulka oo inta badan cuntada lagu geeyo dalka oo dhan.

News DeskOctober 2, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dowladda Faransiiska ayaa isku dayaysa in ay soo afjarto dibadbaxyada.

October 2, 2026

Dagaalka ka socda agagaarka magaalada Taciz ayaa sii xoogeysatay

October 2, 2026

Itoobiya oo caydhisay diblomaasi Masaari ah xilli xidhiidhka labada dal uu marayo meel xasaasi ah

October 2, 2026

Eriteriya oo xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay Itoobiya xilli xiisaddu sii xoogaysanayso

October 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker