Eriteriya oo xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay Itoobiya xilli xiisaddu sii xoogaysanayso
Eriteriya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Itoobiya, kadib markii Addis Ababa ay xirtay safaaraddii Eriteriya, isla markaana amartay in 10 diblomaasi oo Eriteriyaan ah ay Itoobiya uga baxaan muddo 48 saacadood gudahood ah.
Itoobiya ayaa Khamiistii ku dhawaaqday xidhitaanka safaaraddeedii Eriteriya, iyadoo ku eedeysay dalka deriska ah inuu ku kacay tallaabooyin ay ku tilmaantay kuwo cadowtinimo ah. Eriteriya ayaa diiday go’aankaas, waxayna sheegtay inay iyaduna qaadday tallaabo la mid ah oo ay xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay Itoobiya.
Go’aanka ayaa yimid saacado kadib markii qaraxyo laga maqlay Addis Ababa, oo ah caasimadda Itoobiya iyo xarunta Midowga Afrika. Ilo lala xiriirinayo isbahaysi mucaarad Itoobiyaan ah ayaa sheegay inay magaalada ka fuliyeen weerarro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah, oo ay ku jireen isku day lagu beegsanayay xarunta ciidamada. Hase yeeshee, wararka ku saabsan qaraxyada iyo goobaha la sheegay in la weeraray si madax-bannaan looma xaqiijin.
Dowladda Itoobiya ayaa Eriteriya, Masar iyo Suudaan ku eedeysay inay taageerayaan isbahaysi ay ku jiraan xubno ka tirsan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF). Saddexda dal ayaa dhammaantood beeniyay eedeymahaas. Xiisadda ayaa sidoo kale keentay in Itoobiya iyo Masar ay mid kasta dalkiisa ka ceyriyo hal diblomaasi oo ka tirsan dalka kale.
Xaaladda ayaa walaac ka abuurtay gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan iyadoo dagaallo cusub ay ka soo cusboonaadeen waqooyiga Itoobiya. Haddii la xaqiijiyo in weerarro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ay gaareen Addis Ababa, waxay muujin kartaa in khatartii hore ugu koobnayd waqooyiga dalka ay gaartay xarunta siyaasadeed ee Itoobiya.
Xiriirka Itoobiya iyo Eriteriya ayaa dib loo soo celiyay sanadkii 2018, kadib sannado ay labada dal colaad iyo xiisad ku jireen. Isfahamkii labada dhinac wuxuu door weyn ka qaatay heshiiskii nabadeed ee xilligaas, kaas oo qayb ka noqday sababihii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, loogu abaalmariyay Biladda Nabadda Adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, xiriirka labada dal ayaa mar kale xumaaday kadib heshiiskii nabadda ee 2022 ee lagu soo afjaray dagaalkii Tigray, kaas oo Eriteriya aysan qayb ka ahayn. Doonista Itoobiya ee helitaanka marin ay ka hesho Badda Cas ayaa sidoo kale noqotay qodob kale oo sii kordhiyay khilaafka.
Eriteriya ayaa ka walaacsan in Itoobiya ay xoog u adeegsan karto sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd dekedda Casab, halka Addis Ababa ay sheegtay in marin badeedku muhiim u yahay dhaqaalaha iyo amniga dalka.