Dowladda Faransiiska ayaa isku dayaysa in ay soo afjarto dibadbaxyada.
Wasiirka Tacliinta Sare ee Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in uu sii wadi doono wadahadallada uu la leeyahay wakiillada ardayda si loo soo afjaro dibadbaxyada dalka oo dhan ka socda ee ku saabsan xaaladaha dugsiyada.
Philippe Baptiste ayaa ku dhawaaqay in uu maanta oo jimce ah la kulmi doono dadka dibadbaxa dhigaya si ay uga wada hadlaan dalabaadkooda ah in dhaqaalo badan loo weeciyo dhanka tacliinta. Wuxuu sidoo kale cambaareeyay rabshadaha dhacay intii dibadbaxyadu socdeen.
Dugsiyo ka badan 400 oo ku yaal dalka oo dhan ayaa maanta xiran kaddib dibadbaxydaas, sidoo kale 40 jaamacadood ayey arrintan saameyn ku yeelatay.
Booliska ayaa khamiistii xiray 2,000 oo qof mar ay ardaydu xireen iridaha laga galo iskuul.
Ardayda ayaa ka cabanayay fasalo buux dhaafay iyo xarumo waxbarasho oo burbursan. Ugu yaraan labo iskuul ayaa dab la qabadsiiyay intii ay socdeen dibadbaxyda.