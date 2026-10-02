Dagaalka ka socda agagaarka magaalada Taciz ayaa sii xoogeysatay

News DeskOctober 2, 2026
Less than a minute

Dagaal aad u weyn ayaa ka socda Koonfur Galbeed Yemen kaas oo u dhexeeya Xuutiyiinta Iran taageerto iyo ciidamada Sacuudigu taageeraan ee dowladda caalamku aqoonsan yahay.

Ku dhawaad 80 dadka dagaalka ku jiray ayaa la aaminsan yahay in ay shalay dhinteen. Hareeraha magaalada Taciz ayaa ah meelaha ugu daran ee dagaalka ka socda, wuxuuna ku fiday dagaalka dhulka buuraleyda ah ee ka sareeya Badda Cas.

Hay’adda Qaramada Midoobay ee WFP ayaa ka digtay in ay gaajado kordheyso iyadoo dad aad u badan aysan awoodin in helaan cuntada ay u baahan yihiin.

Qaramada Midoobay waxay sheegtay in bilihii la soo dhaafay ay dagaalka ka qaxeen 150 kun dad gaaraya.

News DeskOctober 2, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Dowladda Faransiiska ayaa isku dayaysa in ay soo afjarto dibadbaxyada.

October 2, 2026

Qiimaha naaftada UK ayaa heerkii ugu sareeyay gaadhay

October 2, 2026

Itoobiya oo caydhisay diblomaasi Masaari ah xilli xidhiidhka labada dal uu marayo meel xasaasi ah

October 2, 2026

Eriteriya oo xidhiidhka diblomaasiyadeed u jartay Itoobiya xilli xiisaddu sii xoogaysanayso

October 2, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker