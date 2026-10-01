Mustafe Muxumed Cumar oo mar kale loo doortay Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida

News DeskOctober 1, 2026
1 minute read

Golaha 7-aad ee Xildhibaanada Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa mar kale u ansixiyey Mudane Mustafe Muxumed Cumar inuu sii ahaado Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS).

Ansixinta Mustafe Muxumed Cumar ayaa ka dhacday kulan ay yeesheen Xildhibaanada Golaha 7-aad, kuwaas oo go’aansaday in uu sii hoggaamiyo maamulka deegaanka markale.

Mustafe Muxumed Cumar ayaa xilka hoggaaminta DDS qabtay 22-kii Agoosto 2018, xilli uu deegaanka ka jiray isbeddel siyaasadeed oo weyn, kaddib markii xilka laga qaaday madaxweynihii xilligaas, Cabdi Maxamuud Cumar.

Tan iyo markii uu xilka qabtay, Mustafe Muxumed Cumar wuxuu muddo ku dhow siddeed sano ku jiray hoggaanka Dowlad Deegaanka Soomaalida, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah madaxda deegaanka ee muddada ugu dheer xilka hayey sannadihii u dambeeyey.

Bishii Oktoobar 2021, Golaha Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa mar kale u doortay Mustafe Muxumed Cumar inuu noqdo madaxa maamulka deegaanka, kaddib markii xisbigii uu ka tirsanaa uu ku guulaystay doorashadii deegaanka.

Intii uu xilka hayey, maamulka Madaxweyne Mustafe wuxuu diiradda saaray arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada, horumarinta adeegyada bulshada iyo mashaariicda horumarineed. Warbixinno laga qoray hoggaamintiisa ayaa sidoo kale xusay in muddadiisa xilka ay hirgaleen mashaariic iyo maalgashi horumarineed oo ka socda deegaanka.

Ansixinta cusub ayaa Mustafe Muxumed Cumar u oggolaanaysa inuu sii wado hoggaaminta Dowlad Deegaanka Soomaalida, iyadoo la filayo in xukuumaddiisu sii waddo qorshayaasha maamulka ee dhinacyada horumarinta, adeegyada bulshada iyo maalgashiga deegaanka.

News DeskOctober 1, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Dal ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya oo ku biirtay dalalka aqbalay muhaajiriin laga masaafuriyay Mareykanka

October 1, 2026

Dad deggan Addis Ababa oo sheegay inay saqdii dhexe ee xalay maqleen qaraxyo

October 1, 2026

Imaaraadka Carabta oo cambaareeyay dhimashada shaqaale markab shidaal oo lagu soo furtay xeebaha Soomaaliya

October 1, 2026

Golaha Baarlamaanka DDS oo ansixiyey lix wakiil oo deegaanka Soomaalida ku matalaya Golaha Federaalka Itoobiya

October 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker