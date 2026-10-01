Dal ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya oo ku biirtay dalalka aqbalay muhaajiriin laga masaafuriyay Mareykanka
Burundi ayaa ku biirtay dalal kale oo Afrikaan ah oo aqbalaya muhaajiriin laga masaafuriyay Mareykanka, taas oo qayb ka ah siyaasadda adag ee socdaalka ee madaxweyne Donald Trump.
Dowladda Bujumbura ayaa sheegtay inay aqbali doonto oo keliya muhaajiriinta aan lagu eedayn dambiyo ama aan xiriir la lahayn argagixisada, sida ay sheegtay Nancy Ninette Mutoni, afhayeenka madaxweynaha dalkaas Evariste Ndayishimiye.
Washington ayaa muhaajiriin laga masaafuriyay Mareykanka u diraysay ugu yaraan lix dal oo Afrikaan ah, iyadoo loo marayo heshiisyo aan si cad loo shaacin. Senatarro ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in heshiisyadan ay ku kacayaan tobannaan milyan oo doollar.
Si kastaba ha ahaatee, hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka hor yimid tallaabadan Mareykanka.
Mutoni ayaa sheegtay in diyaar-garow lagu sameynayo sidii muhaajiriinta loo siin lahaa hoy, deegaan wanaagsan oo ay ku noolaadaan, isla markaana loogu dhex dari lahaa bulshada.
“Qaadashada kooxdan muhaajiriinta ah waxay u baahan tahay qorshayaal adag oo ku saabsan halka ay ku noolaan doonaan, waxa ay cuni doonaan iyo sida ay ula macaamilayaan dadka deegaanka,” ayay tiri afhayeenku.
Markii wax laga weydiiyay suurtagalnimada in muhaajiriintan la siiyo dhalashada Burundi, afhayeenku waxay ku jawaabtay: “Haddii ay doortaan inay ku biiraan muwaadiniinta Burundi oo ay gacan qiimo leh ka geystaan horumarka qaranka, sharciga ayaa la ixtiraami doonaa.”
Afhayeenku waxay intaas ku dartay in Burundi ay doonayso inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Mareykanka, isla markaana ay martigeliso dadka u baahan caawimaad.