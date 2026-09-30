Sacuudiga oo war ka soo saaray xaaladda kabtanka iyo kaaliyihii diyaarada

News DeskSeptember 30, 2026
Less than a minute

Shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha Tabuk ee Sacuudi Carabiya halka loo weeciyay diyaaradda ayaa hadda soo saartay bayaan.

Waxay sheegeen in kabtanka iyo kaaliyaha duuliyaha ee diyaaradda Flydubai ay dhaawacmeen, waxaana loo qaaday isbitaalka. Bayaanku ma sheegin waxa sababay dhaawacyada.

Bayaanka ayaa intaas ku daray in xarunta laga hago isku socodka diyaaradaha ee garoonka ay 08:44 subaxnimo, waqtiga maxalliga ah, ka heshay diyaaradda Flydubai farriin degdeg ah, iyadoo diyaaraddu codsatay inay si degdeg ah u degto.

Diyaaraddu waxay si nabadgelyo ah ugu degtay garoonka qiyaastii hal saac kaddib, sida lagu sheegay bayaanka.

News DeskSeptember 30, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada lagaga Wadahadaly Shirkii Golaha Wasiirada ee Somaliland

September 30, 2026

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta baabi’isay 718 litir oo khamri ah

September 30, 2026

Dowladda Qadar oo shacaisay war cusub oo ku saabsan wadahadallada Iran iyo Mareykanka

September 30, 2026

Mareykanka oo siinaya abaal-marin dhan 15 milyan oo dollar ciddii keenta xog ku saabsan Cabdullaahi, Axmed iyo Cali

September 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker