Rabshado ka dhashay burburinta Massaajid oo ka socda Hindiya

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read

Burburinta qayb ka mid ah Masjidka Shahi ee magaalada Ujjain, ee dalka Hindiya, ayaa wali taagan. Wakiillo ka tirsan guddiga masjidka ayaa hawsha burburinta sameynaya.

Dhanka kale, booliska ayaa dacwado ka dhan ah 30 qof ka gudbiyay rabshado iyo dhagax-tuur dhacay Isniintii xilli qayb ka mid ah masjidka la burburinayay. 20 qof ayaa la xiray.

Booliska ayaa sagaal ka mid ah dadka la xiray geeyay isbitaalka Charak si baaritaan caafimaad loogu sameeyo, ka hor inta aan maxkamad la horgeyn.

Dhacdadu waxay bilaabatay Isniintii, xilli qayb ka mid ah Masjidka Shahi ee Chhatri Chowk la burburinayay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hor yimid arrintaan, waxaana xaaladdu isku beddeshay rabshad iyo dhagax-tuur.

Booliska ayaa sheegay in sidoo kale baraha bulshada lagu faafiyay farriimo lagu kicinayay dadka.

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada lagaga Wadahadaly Shirkii Golaha Wasiirada ee Somaliland

September 30, 2026

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta baabi’isay 718 litir oo khamri ah

September 30, 2026

Dowladda Qadar oo shacaisay war cusub oo ku saabsan wadahadallada Iran iyo Mareykanka

September 30, 2026

Mareykanka oo siinaya abaal-marin dhan 15 milyan oo dollar ciddii keenta xog ku saabsan Cabdullaahi, Axmed iyo Cali

September 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker