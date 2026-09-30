Rabshado ka dhashay burburinta Massaajid oo ka socda Hindiya
Burburinta qayb ka mid ah Masjidka Shahi ee magaalada Ujjain, ee dalka Hindiya, ayaa wali taagan. Wakiillo ka tirsan guddiga masjidka ayaa hawsha burburinta sameynaya.
Dhanka kale, booliska ayaa dacwado ka dhan ah 30 qof ka gudbiyay rabshado iyo dhagax-tuur dhacay Isniintii xilli qayb ka mid ah masjidka la burburinayay. 20 qof ayaa la xiray.
Booliska ayaa sagaal ka mid ah dadka la xiray geeyay isbitaalka Charak si baaritaan caafimaad loogu sameeyo, ka hor inta aan maxkamad la horgeyn.
Dhacdadu waxay bilaabatay Isniintii, xilli qayb ka mid ah Masjidka Shahi ee Chhatri Chowk la burburinayay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hor yimid arrintaan, waxaana xaaladdu isku beddeshay rabshad iyo dhagax-tuur.
Booliska ayaa sheegay in sidoo kale baraha bulshada lagu faafiyay farriimo lagu kicinayay dadka.