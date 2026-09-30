Mareykanka oo siinaya abaal-marin dhan 15 milyan oo dollar ciddii keenta xog ku saabsan Cabdullaahi, Axmed iyo Cali

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read

Mareykanka ayaa siinaya abaalmarin dhan 15 milyan oo dollar ciddii keenta xog ku saabsan saddex sarkaal oo sare oo ka tirsan ciidamada cirka iyo hawada sare ee Ilaalada Kacaanka Iran.

Magacyada waxaa ka mid ah Sareeye Guuto Cabdullah Mehrabi, oo madax ka ah waaxda cilmi-baarista iyo isku-filnaanshaha ee ciidamada cirka iyo hawada sare ee Ilaalada Kacaanka.

Qofka labaad waa Axmad Jafarabadi, oo lagu sheegay inuu yahay sarkaal sare oo mas’uul ka ah hawlgallada ciidamadaas. Si kastaba, bayaanka Mareykanka ma caddaynayo in magacaasi uu ula jeedo Sareeye Guuto Ali Jafarabadi, oo ah taliyaha hawada sare ee ciidamada Ilaalada Kacaanka, ama qof kale.

Magaca saddexaad waa Cali Asghar Norouzi, oo ah ku-xigeenka taliyaha u qaabilsan diyaar-garowga iyo taageerada ciidamada Ilaalada Kacaanka.

Mareykanka ayaa sidoo kale Talaadadii cunaqabateyn saaray 10 qof iyo hay’ado uu sheegay inay xiriir la leeyihiin Wasaaradda Difaaca Iran.

Tallaabooyinkan ayaa yimid xilli Mareykanku uu sii kordhinayo cunaqabateynta Iran, oo ay ku jiraan tallaabooyin lagu xaddidayo duulimaadyada caalamiga ah ee shirkadaha diyaaradaha Iran.

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada lagaga Wadahadaly Shirkii Golaha Wasiirada ee Somaliland

September 30, 2026

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta baabi’isay 718 litir oo khamri ah

September 30, 2026

Dowladda Qadar oo shacaisay war cusub oo ku saabsan wadahadallada Iran iyo Mareykanka

September 30, 2026

Doorashada qof iyo cod oo ka bilaabatay Galmudug iyo Hirshabeelle

September 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker