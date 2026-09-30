Dowladda Qadar oo shacaisay war cusub oo ku saabsan wadahadallada Iran iyo Mareykanka

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read

Dowladda Qadar ayaa shalay sheegtay inay rajo ka qabto in dadaalladeeda dhexdhexaadinta ee u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ay natiijo ka soo baxdo, inkastoo Madaxweyne Donald Trump uu beeniyay warar sheegayay inuu diyaar u yahay fududeynta cunaqabateynta Iran iyo sii deynta lacagaha Iran ee dibadda ku xayiran.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qadar, Majed Al-Ansari, ayaa sheegay in Doha ay weli labada dhinac farriimo isaga gudbinayso, si loo helo heshiis lagu soo afjaro colaadda.

Wadahadallada ayaa xoogaystay intii uu socday shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, balse illaa hadda heshiis laga gaaro dib u furista marin-biyoodka muhiimka ah ee Marinka Hormuz lama gaarin.

Qadar ayaa mar kale dhex-dhexaadinaysa labada dhinac, iyadoo mas’uuliyiinta Iran iyo Mareykanka ay Isniintii si gooni-gooni ah ula kulmeen dhexdhexaadiyeyaasha Qadar.

Dagaalka ayaa waxyeello u geystay awoodda militari iyo dhaqaalaha Iran, halka Tehran ay weerarro gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku qaaday xulafada Mareykanka ee gobolka, isla markaana ay xannibtay qayb ka mid ah marinka Hormuz, taasoo saameyn ku yeelatay qiimaha tamarta adduunka.

Trump ayaa mar kale sheegay in Iran aysan yeelan karin hub nuclear ah, halka uu beeniyay warar sheegayay inuu Tehran u soo bandhigay fududeynta cunaqabateynta iyo sii deynta lacagaha xayiran.

“Waxba uma aanan soo bandhigin,” ayuu Trump ku qoray bartiisa Truth Social.

News DeskSeptember 30, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Nuxurka Qodobada lagaga Wadahadaly Shirkii Golaha Wasiirada ee Somaliland

September 30, 2026

Maxkamadda Gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta baabi’isay 718 litir oo khamri ah

September 30, 2026

Mareykanka oo siinaya abaal-marin dhan 15 milyan oo dollar ciddii keenta xog ku saabsan Cabdullaahi, Axmed iyo Cali

September 30, 2026

Doorashada qof iyo cod oo ka bilaabatay Galmudug iyo Hirshabeelle

September 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker