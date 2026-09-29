Afar qof oo lagu helay dambi ka dhan ah dilka xildhibaankii hore ee Kabete George Muchai

News DeskSeptember 29, 2026
1 minute read

Maxkamadda Sare ee dalka ayaa afar nin ku heshay dambi la xiriira dilkii xildhibaankii hore ee deegaanka Kabete, George Muchai, iyo saddex ka mid ahaa ilaaladiisa.

Maxkamaddu waxay afarta eedeysane ku heshay dhammaan eedihii loo soo jeediyay, kuwaas oo la xiriiray dhacdo rabshado wata oo isugu jirtay dhac iyo dil loo geystay Muchai iyo kooxdiisa amniga.

Garsoore Kanyi Kimondo ayaa dambiga ku helay Eric Mungera Isabwa, Raphael Kimani Gachii, Mustafa Kimani Anyoni iyo Stephen Astiva Lipopo, kadib markii uu go’aamiyay in xeer-ilaalintu ay si macquul ah oo aan shaki lahayn u caddeysay eedaha dilka.

Afarta qof ayaa lagu soo oogay afar dacwadood oo dil ah, kuwaas oo la xiriiray geerida:
Garsoore Kimondo ayaa sheegay in xeer-ilaalintu caddeysay in afarta eedeysane ay si wadajir ah u geysteen dilalka habeenkii 6-dii iyo 7-dii bishii Febraayo sanadkii 2015-kii, iyadoo dhacdadu ka dhacday Kenyatta Avenue ee Nairobi.

Garsooruhu wuxuu sidaas darteed afarta eedeysane ku helay dhammaan afarta dacwadood ee dilka ah.

News DeskSeptember 29, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Roondhi Kacday Iskadaye May Meceeshada Wax Ka Qabtaab,ninkaasi Wuu Iska Ciyay Raysalwasaraha

September 29, 2026

“Boorama, Xukumaddu ma jabuuti ama Itoobiya ayay ku xisaabinaysaa in ay tahay” Xisbiga KAAH

September 29, 2026

“3 caruura oo aan la ogayn in wadnuhu daloolo ayaa lagu ogaaday baadhitaankan”Agaasimaha Caafimaadka

September 29, 2026

“Xabada Roodhida ah Makuu iibanaysaa Reer Hebel iyo Ninkii aad Kursiga Reer Hebel Ku Saartay”

September 29, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker