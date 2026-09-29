Afar qof oo lagu helay dambi ka dhan ah dilka xildhibaankii hore ee Kabete George Muchai
Maxkamadda Sare ee dalka ayaa afar nin ku heshay dambi la xiriira dilkii xildhibaankii hore ee deegaanka Kabete, George Muchai, iyo saddex ka mid ahaa ilaaladiisa.
Maxkamaddu waxay afarta eedeysane ku heshay dhammaan eedihii loo soo jeediyay, kuwaas oo la xiriiray dhacdo rabshado wata oo isugu jirtay dhac iyo dil loo geystay Muchai iyo kooxdiisa amniga.
Garsoore Kanyi Kimondo ayaa dambiga ku helay Eric Mungera Isabwa, Raphael Kimani Gachii, Mustafa Kimani Anyoni iyo Stephen Astiva Lipopo, kadib markii uu go’aamiyay in xeer-ilaalintu ay si macquul ah oo aan shaki lahayn u caddeysay eedaha dilka.
Afarta qof ayaa lagu soo oogay afar dacwadood oo dil ah, kuwaas oo la xiriiray geerida:
Garsoore Kimondo ayaa sheegay in xeer-ilaalintu caddeysay in afarta eedeysane ay si wadajir ah u geysteen dilalka habeenkii 6-dii iyo 7-dii bishii Febraayo sanadkii 2015-kii, iyadoo dhacdadu ka dhacday Kenyatta Avenue ee Nairobi.
Garsooruhu wuxuu sidaas darteed afarta eedeysane ku helay dhammaan afarta dacwadood ee dilka ah.