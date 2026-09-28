Sacuudiga oo ka laabtay go’aan uu shalay shaaciyey
Riyadh ayaa ka laabatay go’aankeedii, waxayna dib u furtay iskuullada caasimadda Sacuudi Carabiya si ardaydu ugu soo laabtaan waxbarashada toos ah ee iskoolada.
Ardayda ku nool Riyadh, caasimadda Sacuudi Carabiya, ayaa Isniinta dib ugu laabtay fasallada.
Tani waxay timid kaddib markii mas’uuliyiinta Sacuudigu shalay oo Axad ahayd ku dhawaaqeen in iskuullada caasimadda dalka la xiri doono muddo toddobaad ah.
Riyadh ma aysan bixin wax sabab rasmi ah oo ku saabsan sababta ay uga laabatay go’aankii Axaddii ee ahaa in fasallada si toos ah ardaydu u tagaan.
Tallaabadan ayaa dhacay xilli xiisadaha gobolka ay sii kordhayaan, isla markaana ay soo noqnoqdeen weerarrada maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay ku qaadaan Sacuudi Carabiya.