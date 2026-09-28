Sacuudiga oo ka laabtay go’aan uu shalay shaaciyey

News DeskSeptember 28, 2026
Less than a minute

Riyadh ayaa ka laabatay go’aankeedii, waxayna dib u furtay iskuullada caasimadda Sacuudi Carabiya si ardaydu ugu soo laabtaan waxbarashada toos ah ee iskoolada.

Ardayda ku nool Riyadh, caasimadda Sacuudi Carabiya, ayaa Isniinta dib ugu laabtay fasallada.

Tani waxay timid kaddib markii mas’uuliyiinta Sacuudigu shalay oo Axad ahayd ku dhawaaqeen in iskuullada caasimadda dalka la xiri doono muddo toddobaad ah.

Riyadh ma aysan bixin wax sabab rasmi ah oo ku saabsan sababta ay uga laabatay go’aankii Axaddii ee ahaa in fasallada si toos ah ardaydu u tagaan.

Tallaabadan ayaa dhacay xilli xiisadaha gobolka ay sii kordhayaan, isla markaana ay soo noqnoqdeen weerarrada maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay ku qaadaan Sacuudi Carabiya.

News DeskSeptember 28, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Koox weerar qorsheynaysay oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo faahfaahin ka soo baxaysa

September 28, 2026

Dalka Congo oo looga baroor diiqayo dad ku dhintay shil diyaaradeed

September 28, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiraan Mojtaba Khamenei oo farriin cusub soo saaray

September 28, 2026

Xog lag helay ilo “xog-ogaal ah” oo ku saaabsan wadahadallada Iran iyo Maraykanka

September 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker