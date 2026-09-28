Koox weerar qorsheynaysay oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo faahfaahin ka soo baxaysa

News DeskSeptember 28, 2026
Less than a minute

Mas’uuliyiinta Britain ayaa xiray shan qof oo looga shakisan yahay dambiyo la xiriira argagixisanimo, kaddib dhacdo ka dhacday meel u dhow saldhig diyaaradeed oo ay ciidamada Maraykanku u adeegsadeen duqeymaha ka dhanka ah Iran tan iyo bishii Maarso.

Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in raggaasi ay qorsheynayeen weerar sababi lahaa burbur weyn.

Wariye BBC-da ka tirsan ayaa sheegay in dadka deegaanka ay soo sheegeen in la adkeeyay ammaanka agagaarka saldhigga diyaaradaha.

Booliska la dagaallanka argagixisanimada ayaa baaraya in Iran ay ku lug leedahay dhacdadan.

News DeskSeptember 28, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Dalka Congo oo looga baroor diiqayo dad ku dhintay shil diyaaradeed

September 28, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiraan Mojtaba Khamenei oo farriin cusub soo saaray

September 28, 2026

Sacuudiga oo ka laabtay go’aan uu shalay shaaciyey

September 28, 2026

Xog lag helay ilo “xog-ogaal ah” oo ku saaabsan wadahadallada Iran iyo Maraykanka

September 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker