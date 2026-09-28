Koox weerar qorsheynaysay oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo faahfaahin ka soo baxaysa
Mas’uuliyiinta Britain ayaa xiray shan qof oo looga shakisan yahay dambiyo la xiriira argagixisanimo, kaddib dhacdo ka dhacday meel u dhow saldhig diyaaradeed oo ay ciidamada Maraykanku u adeegsadeen duqeymaha ka dhanka ah Iran tan iyo bishii Maarso.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in raggaasi ay qorsheynayeen weerar sababi lahaa burbur weyn.
Wariye BBC-da ka tirsan ayaa sheegay in dadka deegaanka ay soo sheegeen in la adkeeyay ammaanka agagaarka saldhigga diyaaradaha.
Booliska la dagaallanka argagixisanimada ayaa baaraya in Iran ay ku lug leedahay dhacdadan.