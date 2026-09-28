Itoobiya oo Masar, Eriteriya iyo Suudaan ku eedeeysay inay taageerayaan kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda

News DeskSeptember 28, 2026
1 minute read

News DeskSeptember 28, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Koox weerar qorsheynaysay oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo faahfaahin ka soo baxaysa

September 28, 2026

Dalka Congo oo looga baroor diiqayo dad ku dhintay shil diyaaradeed

September 28, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiraan Mojtaba Khamenei oo farriin cusub soo saaray

September 28, 2026

Sacuudiga oo ka laabtay go’aan uu shalay shaaciyey

September 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker