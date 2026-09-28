Hoggaamiyaha sare ee Iiraan Mojtaba Khamenei oo farriin cusub soo saaray
Farriin uu soo diray Mojtaba Khamenei ayaa lagu daabacay bogga hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah, iyadoo munaasabadda ay tahay “sannad-guurada maalmaha bilowgii Dagaalkii Koowaad ee lagu soo rogay Iiraan” iyo “xuska sannad-guurada labaad ee shahiidnimadii” Hassan Nasrallah, iyo sidoo kale “dabaaldegga iska-caabbinta” ee Naim Qassem, hoggaamiyayaashii hore iyo kan hadda ee Xisbullah.
Farriinta oo tixraacaysa “dhacdooyinkii la xiriiray qarameynta warshadaha shidaalka iyo afgambigii Mareykanka” iyo dagaalkii lala galay Ciraaq, ayaa sheegaysa in dalka Iiraan “uu hadda gaaray maalmihii ay gardarro-wadayaashii laftoodu, halkii ay ka ahaan lahaayeen taageerayaashooda, magan-galyo ka raadsanayaan weerarrada dagaalyahannada Islaamka, isla markaana ka baryayaan in laga joojiyo dagaalka.”
Qayb kale oo farriinta ka mid ah ayaa sheegaysa in “maanta qaar ay noo arkaan quwadda afraad ee ugu weyn adduunka. Dabcan, sidaas ayay ku sheegayaan marka loo eego xisaabaadka adduunyo,” balse “xisaabaadka Eebbe” ay dalka Iiraan, oo “aan ka baqayn in uu caddaalad dhiso,” u arkaan quwadda koowaad ee adduunka.
Qayb kale oo ka mid ah farriintan dheer ayaa lagu yiri:
“Isbarbardhigga u dhexeeya waayihii hore iyo kuwa maanta weli waa la sii ballaarin karaa oo la sharxi karaa, balse si kooban, anigoo ah adeege u ah shacabka qaaliga ah ee Iiraan, waxaan caddeynayaa in waayihii hore, ee cadowgeennu doonayo inuu dib ugu laabto, ay dhammaadeen, mana soo noqon doonaan mar dambe.”
Mojtaba Khamenei ayaan tan iyo markii uu xilka qabtay ka dib geeridii aabbihii si rasmi ah shacabka ugu soo muuqan, sidoo kalena intii uu hoggaanka hayay lama baahin wax farriin cod ama muuqaal ah oo uu jeediyay.
Mas’uuliyiinta Iiraan waxay arrintan sabab uga dhigayaan walaacyo la xiriira “amniga”.
Madaxweynaha Iiraan ayaa sheegay inuu laba jeer la kulmay Hoggaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah.