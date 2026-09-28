Dowladda Soomaaliya oo QM u sheegtay in dakhliga kastamku hoos u dhacay 40%
Soomaaliya ayaa Qaramada Midoobay u sheegtay in dakhliga gudaha ee ka soo xarooda canshuuraha kastamka uu hoos u dhacay ku dhowaad 40%, kaddib markii carqaladaha marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz ay saameeyeen ganacsiga iyo qiimaha badeecadaha dalka.
Dowladdu waxay sheegtay in ku tiirsanaanta Soomaaliya ee badeecadaha laga keeno Bariga Dhexe ay dalka ka dhigtay mid si gaar ah ugu nugul carqaladaha ka dhasha marinka Hormuz, oo ah marin muhiim u ah isu-socodka ganacsiga iyo tamarta caalamka.
“Carqaladdu waxay sidoo kale sababtay hoos u dhac ku dhow 40% oo ku yimid dakhligeenna gudaha ee ku saleysan canshuuraha kastamka,” ayaa lagu sheegay hadalka Soomaaliya ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Dowladdu ma aysan caddeyn muddada uu khuseeyo hoos u dhaca 40-ka boqolkiiba ah, mana aysan soo bandhigin tirooyin faahfaahsan oo muujinaya dakhliga kastamka ka hor iyo kaddib hoos u dhaca.
Soomaaliya waxay sidoo kale Qaramada Midoobay u sheegtay in carqaladaha ka jira marinka Hormuz ay sare u qaadeen qiimaha cuntada iyo shidaalka, isla markaana ay kordhiyeen sicir-bararka, kharashaadka gaadiidka iyo lacagaha caymiska ee badeecadaha dalka loo soo raro.
Dowladdu waxay sheegtay in xaqiijinta isu-socodka maraakiibta ee marinka Hormuz ay muhiim u tahay dhaqaalaha dalalka nugul ee ku tiirsan badeecadaha dibadda.
Xog hore oo ay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay ayaa muujisay in mugga badeecadaha dalka soo galaya uu hoos u dhacay ku dhowaad 40% intii ay socdeen carqaladaha.
Warbixin ay Hay’adda Qaranka ee Istaatistikada Soomaaliya u gudbisay Golaha Wasiirrada bishii May ayaa sidoo kale lagu sheegay in qiimaha cuntadu uu kordhay 10%, halka kharashaadka daryeelka caafimaadku ay sare u kaceen 14%, iyadoo badeecooyin kale ay diiwaangeliyeen koror intaas ka badan.
Hoos u dhaca badeecadaha dalka soo galaya ayaa saameyn ku yeeshay dakhliga kastamka, maadaama canshuuraha laga qaado badeecadaha la soo dejiyo ay qayb muhiim ah ka yihiin dakhliga gudaha ee dowladda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sii waddo dadaallada lagu kordhinayo dakhliga gudaha, xilli dalka uu wajahayo cadaadisyo dhaqaale oo ka imanaya dibadda.