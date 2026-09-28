Dalka Congo oo looga baroor diiqayo dad ku dhintay shil diyaaradeed
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah, kaddib markii shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen 17 qof, oo ay ku jiraan laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa maxkamadda ciidamada.
Madaxweyne Félix Tshisekedi ayaa amray in calamada hoos loo dhigo laga bilaabo Isniinta maanta ah, ilaa maalinta aasaska dadka dhintay.
Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Lieutenant General Joseph Mutombo Katalayi Tiende, oo ahaa madixii Maxkamadda Sare ee Ciidamada, iyo Lieutenant General Lucien-René Likulia Bakumi, oo ahaa xeer-ilaaliyaha guud ee ciidamada dalka.
Shilku wuxuu Jimcihii ka dhacay meel u dhow magaalada Kenge ee gobolka Kwango, kaddib markii diyaaradda nooca LET 410 UVP ay cilad farsamo la kulantay xilli ay ka duulaysay Kikwit kuna sii jeeday Kinshasa.
Wasaaradda Gaadiidka ayaa sheegtay in dhammaan 17-kii qof ee diyaaradda saarnaa ay dhinteen, kuwaas oo 13 rakaab ah iyo afar shaqaale diyaaradeed ahaa.
Dowladdu waxay sidoo kale hakisay ruqsaddii duulimaad ee shirkadda TRACEP Congo Aviation, iyadoo baaritaan lagu sameynayo sababta shilka.
Madaxweyne Tshisekedi ayaa tacsi u diray qoysaska dhibbanayaasha, iyadoo dowladda ay sheegtay in baaritaan lagu ogaanayo sababta iyo duruufihii shilka uu ku dhacay.