Dalka Congo oo looga baroor diiqayo dad ku dhintay shil diyaaradeed

News DeskSeptember 28, 2026
1 minute read

Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah, kaddib markii shil diyaaradeed oo ay ku dhinteen 17 qof, oo ay ku jiraan laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa maxkamadda ciidamada.

Madaxweyne Félix Tshisekedi ayaa amray in calamada hoos loo dhigo laga bilaabo Isniinta maanta ah, ilaa maalinta aasaska dadka dhintay.

Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa Lieutenant General Joseph Mutombo Katalayi Tiende, oo ahaa madixii Maxkamadda Sare ee Ciidamada, iyo Lieutenant General Lucien-René Likulia Bakumi, oo ahaa xeer-ilaaliyaha guud ee ciidamada dalka.

Shilku wuxuu Jimcihii ka dhacay meel u dhow magaalada Kenge ee gobolka Kwango, kaddib markii diyaaradda nooca LET 410 UVP ay cilad farsamo la kulantay xilli ay ka duulaysay Kikwit kuna sii jeeday Kinshasa.

Wasaaradda Gaadiidka ayaa sheegtay in dhammaan 17-kii qof ee diyaaradda saarnaa ay dhinteen, kuwaas oo 13 rakaab ah iyo afar shaqaale diyaaradeed ahaa.

Dowladdu waxay sidoo kale hakisay ruqsaddii duulimaad ee shirkadda TRACEP Congo Aviation, iyadoo baaritaan lagu sameynayo sababta shilka.

Madaxweyne Tshisekedi ayaa tacsi u diray qoysaska dhibbanayaasha, iyadoo dowladda ay sheegtay in baaritaan lagu ogaanayo sababta iyo duruufihii shilka uu ku dhacay.

News DeskSeptember 28, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Koox weerar qorsheynaysay oo lagu qabtay dalka Ingiriiska iyo faahfaahin ka soo baxaysa

September 28, 2026

Hoggaamiyaha sare ee Iiraan Mojtaba Khamenei oo farriin cusub soo saaray

September 28, 2026

Sacuudiga oo ka laabtay go’aan uu shalay shaaciyey

September 28, 2026

Xog lag helay ilo “xog-ogaal ah” oo ku saaabsan wadahadallada Iran iyo Maraykanka

September 28, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker