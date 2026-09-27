Todoba markab oo xalay lagu beegsaday marinka Hormuz – wakaaladda Fars
Wakaaladda wararka ee Fars ayaa sheegtay in labadii habeen ee la soo dhaafay, ciidamada qalabka sida ee Iran ay “ka hortageen maraakiib isku dayayay inay maraan waddooyin aan loo oggolayn oo ku yaalla marinka Hormuz.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka, oo xiriir dhow la leh hay’adaha amniga iyo milatariga, “todobo markab ayaa la beegsaday xalay, halka 12 kalena la beegsaday habeenkii ka horreeyay.”
Ilo-wareedyo kale ma aysan soo werinin in maraakiibtaas la beegsaday, balse labadii habeen ee la soo dhaafay, dadka deegaanka qaarkood ayaa soo sheegay inay maqleen qaraxyo ka dhacayay badda ku hareeraysan marinka Hormuz.
Ciidanka Ilaalada Kacaanka (Revolutionary Guard Corps) ayaa bayaan ay soo saareen saacado ka hor ku sheegay: “Marinka Hormuz waa xiran yahay, waxaana qaadaynaa tallaabooyin adag oo aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada khatarta ah iyo isu-socodka aan loo oggolayn ee marinka Hormuz.”