Todoba markab oo xalay lagu beegsaday marinka Hormuz – wakaaladda Fars

News DeskSeptember 27, 2026
1 minute read

Wakaaladda wararka ee Fars ayaa sheegtay in labadii habeen ee la soo dhaafay, ciidamada qalabka sida ee Iran ay “ka hortageen maraakiib isku dayayay inay maraan waddooyin aan loo oggolayn oo ku yaalla marinka Hormuz.

Sida ay sheegtay wakaaladda wararka, oo xiriir dhow la leh hay’adaha amniga iyo milatariga, “todobo markab ayaa la beegsaday xalay, halka 12 kalena la beegsaday habeenkii ka horreeyay.”

Ilo-wareedyo kale ma aysan soo werinin in maraakiibtaas la beegsaday, balse labadii habeen ee la soo dhaafay, dadka deegaanka qaarkood ayaa soo sheegay inay maqleen qaraxyo ka dhacayay badda ku hareeraysan marinka Hormuz.

Ciidanka Ilaalada Kacaanka (Revolutionary Guard Corps) ayaa bayaan ay soo saareen saacado ka hor ku sheegay: “Marinka Hormuz waa xiran yahay, waxaana qaadaynaa tallaabooyin adag oo aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada khatarta ah iyo isu-socodka aan loo oggolayn ee marinka Hormuz.”

News DeskSeptember 27, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“Ictiraafka Somaliland wuu dhamaystirmayaa” Wasiirka Arimaha dibada Somaliland.

September 27, 2026

“Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya waxaan leeyahay war hanugu soo lug go’in” Wasiirka Madaxtooyada JSL

September 27, 2026

Maraykanka oo Sideed qof oo Soomali ah ku xidhay xabsiga Guantanamo Bay

September 27, 2026

Haweenaydii 10-aad oo maydkeeda laga helay Johannesburg iyo cadho ka dhalatay dilalkaas

September 27, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker