Zelensky: Trump wuxuu xaqiijiyay in Ukraine loo oggolaan doono samaynta nidaamyada difaaca Patriot

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu intii ay kulan ku lahaayeen magaalada New York u xaqiijiyay inuu ugu dambayn oggolaan doono in Ukraine ay samaysato nidaamyada difaaca cirka ee Patriot.

Ballanqaadkan ayaa markii ugu horreysay la sameeyay bishii July, balse dhowr toddobaad ka dib Mr Trump ayaa beddelay mowqifkiisa, isagoo sheegay in Mareykanku “si aad ah uga taxaddaro” oggolaanshaha dalal kale inay sameystaan nidaamyadan.

Mr Zelensky ayaa sheegay in hadda laga gaaray arrintan “go’aan kama dambeys ah”, balse Washington weli ma xaqiijin warkan.

Nidaamyada Patriot ayaa muhiim u ah difaaca magaalooyinka Ukraine, gaar ahaan ka hortagga weerarrada joogtada ah ee gantaallada ballistic-ga ah ee Ruushka.

Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku soo jeediyay in Imaaraadka Carabta lagu qabto kulan ay yeeshaan wada-xaajoodyahanno ka socda Ukraine iyo Ruushka, si loo baaro waddooyin suuragal ah oo lagu soo afjari karo dagaalka.

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CUSUB : Dagaalka Iran Oo Fursad U Noqon Doona Aqoonsiga Somaliland…

September 25, 2026

Mareykanka: Taageerada Shiinaha ee Iiraan ma aqbali karno

September 25, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo sheegay in aqoonsigu uu furi doono xidhiidho maalgashi, ganacsi iyo iskaashi amni

September 25, 2026

Madaxweyne Cirro oo sheegay in aragtida “Soomaali Wayn” ay sababi doonto burbur iyo dagaal

September 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker