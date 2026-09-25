Zelensky: Trump wuxuu xaqiijiyay in Ukraine loo oggolaan doono samaynta nidaamyada difaaca Patriot
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu intii ay kulan ku lahaayeen magaalada New York u xaqiijiyay inuu ugu dambayn oggolaan doono in Ukraine ay samaysato nidaamyada difaaca cirka ee Patriot.
Ballanqaadkan ayaa markii ugu horreysay la sameeyay bishii July, balse dhowr toddobaad ka dib Mr Trump ayaa beddelay mowqifkiisa, isagoo sheegay in Mareykanku “si aad ah uga taxaddaro” oggolaanshaha dalal kale inay sameystaan nidaamyadan.
Mr Zelensky ayaa sheegay in hadda laga gaaray arrintan “go’aan kama dambeys ah”, balse Washington weli ma xaqiijin warkan.
Nidaamyada Patriot ayaa muhiim u ah difaaca magaalooyinka Ukraine, gaar ahaan ka hortagga weerarrada joogtada ah ee gantaallada ballistic-ga ah ee Ruushka.
Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku soo jeediyay in Imaaraadka Carabta lagu qabto kulan ay yeeshaan wada-xaajoodyahanno ka socda Ukraine iyo Ruushka, si loo baaro waddooyin suuragal ah oo lagu soo afjari karo dagaalka.