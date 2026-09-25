XOG CUSUB : Dagaalka Iran Oo Fursad U Noqon Doona Aqoonsiga Somaliland…

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read

Dagaalka Iran iyo xiisadaha sii xoogaysanaya ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ayaa dib u soo nooleeyay doodda ku saabsan muhiimadda istiraatiijiga ah ee Somaliland.

Warbixintan waxaan ku eegaynaa maqaal cusub oo ay Foreign Policy 23-ka Sebtembar 2026 daabacday, kaas oo uu qoray Joshua Keating, laguna falanqeeyay sida dagaalka Iran, amniga Bab al-Mandab, Dekedda Berbera iyo xiriirka Somaliland ee Israel iyo Maraykanka ay qayb uga noqon karaan doodda ku saabsan aqoonsiga Somaliland.

Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa Washington ku gudbiyay doodda ah in Somaliland ay noqon karto lamaane istiraatiiji ah oo Maraykanka kala shaqeeya amniga badda, iyadoo Somaliland ay ku taallo meel muhiim ah oo u dhow Bab al-Mandab.

Warbixintu waxay sidoo kale eegaysaa:

  • 🇺🇸 Siyaasadda Maraykanka ee Somaliland
  • 🇮🇷 Saamaynta dagaalka Iran iyo xaaladda Badda Cas
  • 🌊 Muhiimadda Bab al-Mandab iyo Berbera
  • 🇮🇱 Xiriirka Somaliland iyo Israel
  • 🇨🇳 Somaliland, Taiwan iyo loollanka Shiinaha
  • 🇸🇴 Xiriirka Somaliland iyo Soomaaliya
  • 🏛️ Doodda ka taagan aqoonsiga Somaliland ee Washington

Daawo warbixinta oo dhan.

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Zelensky: Trump wuxuu xaqiijiyay in Ukraine loo oggolaan doono samaynta nidaamyada difaaca Patriot

September 25, 2026

Mareykanka: Taageerada Shiinaha ee Iiraan ma aqbali karno

September 25, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo sheegay in aqoonsigu uu furi doono xidhiidho maalgashi, ganacsi iyo iskaashi amni

September 25, 2026

Madaxweyne Cirro oo sheegay in aragtida “Soomaali Wayn” ay sababi doonto burbur iyo dagaal

September 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker