Madaxweyne Cirro: “Turkiga iyo Masar waxay wadaan olole ka dhan ah aqoonsiga Somaliland”

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa sheegay in dalal Afrikaan ah iyo kuwo kale ay wadaan dadaallo diblomaasiyadeed oo ay kaga soo horjeedaan aqoonsiga Somaliland.

Cirro oo hadalkan ka sheegay kulan lagu qabtay magaalada New York, ayaa sheegay in Turkiga uu dadaallo ka sameeyay dalal badan oo Afrikaan ah, isaga oo ku eedeeyay in arrintaasi ay saameyn ku yeelatay waddamo uu sheegay inay doonayeen inay Somaliland aqoonsadaan.

“Waxa jira waddamo badan oo Afrikaan ah iyo qaar aan Afrikaan ahayn, oo wada olole ay kaga soo horjeedaan aqoonsiga Somaliland,” ayuu yidhi Madaxweyne Cirro.

Madaxweynaha ayaa si gaar ah u xusay Turkiga, isaga oo sheegay inuu booqashooyin ku tagayay waddamo badan oo Afrika ah, taas oo uu sheegay inay qayb ka noqotay dadaallada lagaga hortagayo aqoonsiga Somaliland.

Sidoo kale, Cirro ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay waddamada wada dadaallada ka dhanka ah aqoonsiga Somaliland. Masar ayaa si rasmi ah uga soo horjeesatay aqoonsigii Israa’iil ay Somaliland siisay, iyadoo taageertay midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya.

Madaxweyne Cirro ayaa sheegay in cadaadiska diblomaasiyadeed uu sababay in qaar ka mid ah waddamada uu sheegay inay Somaliland aqoonsi siin lahaayeen ayna weli qaadin tallaabadaas.

“Taasi waxa ay sababtay in waddamo badan oo doonayay inay na aqoonsadaan ay na aqoonsan,” ayuu yidhi.

Si kastaba ha ahaatee, Madaxweynaha Somaliland ayaa muujiyay rajo ah in dadaallada Somaliland ay ugu dambayn natiijo ka dhalan doonto, isaga oo sheegay in “xaqiiqdu ay iman doonto”.

News DeskSeptember 25, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CUSUB : Dagaalka Iran Oo Fursad U Noqon Doona Aqoonsiga Somaliland…

September 25, 2026

Zelensky: Trump wuxuu xaqiijiyay in Ukraine loo oggolaan doono samaynta nidaamyada difaaca Patriot

September 25, 2026

Mareykanka: Taageerada Shiinaha ee Iiraan ma aqbali karno

September 25, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo sheegay in aqoonsigu uu furi doono xidhiidho maalgashi, ganacsi iyo iskaashi amni

September 25, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker