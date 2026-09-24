Ra’iisul Wasaare Abiy oo shaaciyay in la bilaabayo dhismaha dhuumaha shidaalka ee Jabuuti iyo Itoobiya

News DeskSeptember 24, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in la daahfuray mashruuca dhuumaha shidaalka ee isku xiri doona Jabuuti iyo Itoobiya.

Ra’iisul Wasaare Abiy ayaa saaka oo Khamiis ah u safray Jabuuti, wuxuuna boggiisa rasmiga ah ee Facebook ku sheegay in la bilaabay dhismaha dhuumaha shidaalka ee isku xiri doona Damerjog oo ku taalla Jabuuti iyo Dewele oo ku taalla Itoobiya.

Itoobiya oo aan lahayn xeeb ayaa ganacsigeeda dhoofinta iyo soo dejinta inta badan u marto dekedda Jabuuti, taas oo dalka ku kacda balaayiin doollar sannad kasta.

Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu sheegay in mashruuca uu si wadajir ah u daahfuray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo ganacsadaha Aliko Dangote.

Wuxuu sheegay in dhuumaha cusub ee shidaalka sifaysan laga dhisayo Damerjog ee Jabuuti ilaa Dewele ee Itoobiya, iyadoo labada dhinacba laga dhisayo xarumo lagu kaydiyo shidaalka.

Dhismaha kaabayaasha mashruucan waxaa fulin doona iskaashi ay sameeyeen Ethiopian Investment Holdings iyo Dangote Group.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in mashruucu “yareyn doono kharashaadka iyo dib-u-dhacyada saadka, isla markaana xoojin doono amniga tamarta.”

Wuxuu intaas ku daray in mashruucu dedejin doono, isla markaana sii waari doono isu-socodka ganacsi ee u dhexeeya Itoobiya iyo Jabuuti.

Ra’iisul Wasaare Abiy ayaa markii uu saaka gaaray Jabuuti ku dhawaaqay bilowga mashruucan wadajirka ah oo looga gol leeyahay in lagu sii xoojiyo xiriirka dhaqaale ee labada dal.

News DeskSeptember 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxwaynaha Itoobiya oo ku eedeeyay dalal shisheeye inay faragalin ku hayaan dalkiisa

September 24, 2026

Iran oo ka digtay in dagaal cusub oo dhexmara iyada iyo Mareykanka uu ku fidi karo Badweynta Hindiya

September 24, 2026

Barlamanka Somaliland oo Bayaan ay ku Taageerayan dedaallada diblomaasiyadeed ee Xukumadda

September 24, 2026

Qurba-joogta Somaliland ee ku Nool Waqooyiga Ameerika oo Isu-soo Bax ka Dhigay Afaafka Qaramada Midoobay

September 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker