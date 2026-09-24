Madaxwaynaha Itoobiya oo ku eedeeyay dalal shisheeye inay faragalin ku hayaan dalkiisa
Itoobiya waxay muddo dheer dulqaad u muujinaysay “faragelinta dibadda”, ayuu sheegay madaxweynaha Itoobiya Taye Atskeslassie.
Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ka socda magaalada New York.
Khudbaddiisa, madaxweynuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay doorka Itoobiya ee xasilloonida gobolka, sida ay werisay Reuters.
Hadalladiisa ayaa ku soo beegmaya xilli uu dib u qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Tigray.
Arbacadii, 13-kii Sebtembar 2019, marka loo eego taariikhda Itoobiya, ciidamada Tigray ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha Alula Aba Nega ee Mekelle.
Arrintaas kaddib, waxaa la hakiyay duullimaadyadii Ethiopian Airlines ee ku wajahnaa saddex goobood oo ku yaalla Tigray, waxaana sidoo kale dagaallo ka dhacay gobollada muhiimka ah ee Cafar iyo Amxaaro.
Isagoo ka hadlayay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Madaxweyne Taye wuxuu ku eedeeyay “ciidamo shisheeye inay faragelin ku hayaan” Itoobiya, inkasta oo uu sheegay in dalkiisu taageerayo is-dhexgalka gobolka iyo dadaallada lagu doonayo in nabad looga dhalo Suudaan.
Madaxweynuhu ma uusan magacaabin ciidamada ama dalalka shisheeye ee uu sheegay inay faragelinayaan.
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa dalalka deriska la ah Itoobiya ugu baaqay inay ka fogaadaan tallaabooyin sii hurin kara colaadda.