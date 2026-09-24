Madaxwaynaha Itoobiya oo ku eedeeyay dalal shisheeye inay faragalin ku hayaan dalkiisa

News DeskSeptember 24, 2026
1 minute read

Itoobiya waxay muddo dheer dulqaad u muujinaysay “faragelinta dibadda”, ayuu sheegay madaxweynaha Itoobiya Taye Atskeslassie.

Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ka socda magaalada New York.

Khudbaddiisa, madaxweynuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay doorka Itoobiya ee xasilloonida gobolka, sida ay werisay Reuters.

Hadalladiisa ayaa ku soo beegmaya xilli uu dib u qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Tigray.

Arbacadii, 13-kii Sebtembar 2019, marka loo eego taariikhda Itoobiya, ciidamada Tigray ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha Alula Aba Nega ee Mekelle.

Arrintaas kaddib, waxaa la hakiyay duullimaadyadii Ethiopian Airlines ee ku wajahnaa saddex goobood oo ku yaalla Tigray, waxaana sidoo kale dagaallo ka dhacay gobollada muhiimka ah ee Cafar iyo Amxaaro.

Isagoo ka hadlayay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, Madaxweyne Taye wuxuu ku eedeeyay “ciidamo shisheeye inay faragelin ku hayaan” Itoobiya, inkasta oo uu sheegay in dalkiisu taageerayo is-dhexgalka gobolka iyo dadaallada lagu doonayo in nabad looga dhalo Suudaan.

Madaxweynuhu ma uusan magacaabin ciidamada ama dalalka shisheeye ee uu sheegay inay faragelinayaan.

Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa dalalka deriska la ah Itoobiya ugu baaqay inay ka fogaadaan tallaabooyin sii hurin kara colaadda.

News DeskSeptember 24, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Iran oo ka digtay in dagaal cusub oo dhexmara iyada iyo Mareykanka uu ku fidi karo Badweynta Hindiya

September 24, 2026

Ra’iisul Wasaare Abiy oo shaaciyay in la bilaabayo dhismaha dhuumaha shidaalka ee Jabuuti iyo Itoobiya

September 24, 2026

Barlamanka Somaliland oo Bayaan ay ku Taageerayan dedaallada diblomaasiyadeed ee Xukumadda

September 24, 2026

Qurba-joogta Somaliland ee ku Nool Waqooyiga Ameerika oo Isu-soo Bax ka Dhigay Afaafka Qaramada Midoobay

September 24, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker