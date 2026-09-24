Iran oo ka digtay in dagaal cusub oo dhexmara iyada iyo Mareykanka uu ku fidi karo Badweynta Hindiya
La-taliye sare oo milatari oo Iran ah ayaa ka digay in dagaal cusub uu ku fidi karo Badweynta Hindiya haddii Maraykanku mar kale weerar ku qaado Tehran.
Sarreeye Gaas Yahya Rahim Safavi, oo ah la-taliyaha sare ee hoggaamiyaha Iran ee arrimaha milatariga, ayaa Khamiistii sheegay in ciidamada qalabka sida ee dalku ay diyaariyeen qorshayaal ku aaddan xaalado kala duwan, sida ay werisay wakaaladda wararka Fars.
“Ma garanayno waxa maskaxda uga jira madaxweynaha Maraykanka Trump iyo ra’iisul wasaaraha Israa’iil Netanyahu,” ayuu yiri Safavi.
Wuxuu sheegay in ciidamada Iran ay isu diyaariyeen xaaladda ugu xun haddii Maraykanka ama Israa’iil ay mar kale weerar ku qaadaan hay’adaha ama danaha qaranka Iran, wuxuuna ka digay in colaadda ay sii fidi karto.
“Dagaalku hadda wuxuu ka soo gudbay Gacanka iyo marin-biyoodka Hormuz, wuxuuna gaaray Badda Cas. Dagaalka xiga ee aan la galno Maraykanka wuxuu ku fidi karaa Badweynta Hindiya ama meelo kale,” ayuu yiri.