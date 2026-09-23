Maxkamadda caalamiga ee ICC oo dembi ku heshay Maxamed Saciid Cabdiqani

News DeskSeptember 23, 2026
1 minute read

Maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada (ICC) ayaa ku heshay dambi hoggaamiye hore oo ka tirsanaa maleeshiyooyinka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, kaas oo lagu helay dambiyo ka dhan ah aadanaha, oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xabsi aan sharci ahayn, xilligii dagaalkii sokeeye ee dalkaas ka dhacay sannadkii 2013.

Maxameed Saciid Cabdiqani.wuxuu ahaa taliyaha sare ee kooxda fallaagada Seleka, oo u badan Muslimiin, taas oo xukunka ka tuurtay madaxweynihii dalkaas François Bozizé, arrintaasna waxay dalka gelisay colaad dhiig badan ku daatay oo u dhexeysay kooxo diimeed.

Xeer-ilaaliyeyaashu waxay sheegeen inuu maamulayay xabsiga aadka looga cabsan jiray, halkaas oo dadka looga shakiyay inay taageersanaayeen madaxweynihii xilka laga tuuray lagu garaaci jiray, sidoo kalena loo diidi jiray cunto iyo biyo.

Saciid ayaa diiday dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay.

News DeskSeptember 23, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xuutiyiinta Yemen oo digniin adag soo saaray iyo cida ay u direen

September 23, 2026

Baarlamaanka Soomaaliya oo laalay wareegtadii Ra’iisul Wasaaraha ee agaasime-waaxeedyada

September 23, 2026

Qaraar Cusu oo ka soo baxay labada Gole ee Baarlamaanka Somaliland

September 23, 2026

“Madaxweynaha iyo weftigiisa Ilaahay arrinta qaranka ha ku guuleeyo” Wasiir Cabdilaahi Baashe

September 23, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker