XOG CULUS : 5 Su’aalood oo Muhiim ah oo Laga Ogaaday Safarkii Cirro ee Washington
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa booqasho ku tegay Washington, xilli dadaalka Somaliland ee ku aaddan xidhiidhka Maraykanka iyo aqoonsiga caalamiga ahi uu marayo marxalad muhiim ah.
Warbixintan waxaan ku eegaynaa qodobada ugu muhiimsan ee laga hadlay safarka Madaxweyne Cirro, waxa Somaliland ay Washington ka doonayso, iyo sababta Berbera, Badda Cas iyo muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Somaliland ay uga mid yihiin arrimaha sida weyn loo hadal hayo.
Sidoo kale waxaan dul istaagaynaa warbixinta The Africa Report ee ka hadashay booqashada Madaxweyne Cirro ee Washington, iyo su’aalaha muhiimka ah ee laga qabo waxa safarkani uga dhigan yahay mustaqbalka xiriirka Somaliland iyo Maraykanka.
Qodobada muhiimka ah:
• Safarka Madaxweyne Cirro ee Washington
• Dadaalka Somaliland ee aqoonsiga Maraykanka
• Berbera iyo muhiimaddeeda istiraatiijiyadeed
• Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed
• Xiriirka Somaliland iyo Israel
• Somaliland, Taiwan iyo loollanka Maraykanka iyo Shiinaha
• Waxa laga filan karo tallaabooyinka xiga ee Washington
Xigasho: The Africa Report iyo warbixinno kale oo la xidhiidha booqashada Washington.