Reuters: Sacuudiga oo dib u bilaabay shaqada dhuumaha shidaalka ee “East-West”

News DeskSeptember 22, 2026
Less than a minute

Wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganaysa saddex ilo-wareed oo xog-ogaal ah, ayaa sheegtay in Sacuudiga uu dib u bilaabay shaqada dhuumaha shidaalka ee “East-West”, isla markaana laga yaabo in maanta oo Talaado ah dib loo bilaabo dhoofinta shidaalka ee dekedda Yanbu ee ku taalla Badda Cas.

Weerarro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa 13-kii September sababay in Sacuudiga uu joojiyo gudbinta shidaalka ee dhuumaha “East-West”. Waxaa sidoo kale la sheegay in markii dambe la hakiyay dhoofinta shidaalka ceyriin ee dekedda Yanbu.

Sacuudiga ayaa shidaalka dhuumahaas ku gaarsiin kara dekedda Yanbu, taas oo u saamaxaysa inuu dhoofiyo shidaalka isaga oo aan marin Marinka Hormuz.

News DeskSeptember 22, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : 5 Su’aalood oo Muhiim ah oo Laga Ogaaday Safarkii Cirro ee Washington

September 22, 2026

Mataano Soomaali ah oo Sweden laga masaafurinayo, iyadoo hooyadood iyo walaalahood ay dalka ku nool yihiin

September 22, 2026

Tirada dadka lagu dilay Yemen oo la baahiyay

September 22, 2026

Marco Rubio oo sheegay inuu diyaar u yahay kulan uu la yeesho mas’uuliyiinta Iiraan

September 22, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker