Mataano Soomaali ah oo Sweden laga masaafurinayo, iyadoo hooyadood iyo walaalahood ay dalka ku nool yihiin
Laba mataano Soomaali ah oo 22 jir ah ayaa wajahaya in laga masaafuriyo Sweden loona soo diro Soomaaliya, iyadoo hooyadood iyo walaalahood ay weli ku nool yihiin dalkaasi.
Alia iyo walaalkeed Abdinajib ayaa hadda lagu hayaa xarun ay maamusho Hay’adda Socdaalka Sweden ee Migrationsverket, waxaana la qorsheeyay in Soomaaliya loo masaafuriyo 22-ka Sebtembar.
Labada walaal ayaa sheegay in si lama filaan ah loo xiray toddobaadkii hore, xilli ay booqasho caadi ah ku tageen saldhig booliis oo ku yaalla Sharholmen, ee koonfurta Stockholm.
Sida ay sheegtay Alia, iyada iyo walaalkeed waxaa markii hore loo sheegay inay u socdaan kulan, balse markii dambe waxaa loo qaaday xarunta lagu hayo dadka sugaya masaafurinta, iyadoo aan loo oggolaan inay qaataan dhar ama alaabtooda gaarka ah.
Mataannadan ayaa Sweden yimid iyagoo carruur ah, waxaana loo oggolaaday inay dalka ku sii nagaadaan sababo la xiriira xiriirka ay la leeyihiin hooyadood, oo dalka uga soo baxsatay rabshadaha Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Si kastaba, markii ay mataanuhu gaareen 18 sano, mas’uuliyiinta Sweden waxay go’aamiyeen in aysan mar dambe si toos ah uga mid ahayn xubnaha qoyska ee hooyadood lagu salayn karo joogitaankooda dalka.
Migrationsverket ayaa 29-kii Abriil go’aamisay in aan loo oggolaan karin inay sii joogaan Sweden, iyadoo maxkamad socdaalkuna hore u qiimeysay in xogta ay Alia soo bandhigtay aysan ku filnayn in loo aqoonsado qof u baahan ilaalin.
Kiiskooda ayaa soo baxay xilli Sweden ay diyaarinayso xeerar cusub oo dhaqan geli doona 1-da Oktoobar 2026, kuwaas oo loogu talagalay in wax laga beddelo xaaladda dhalinyarada qaangaarka ah ee wajahaya masaafurin.
Isbeddelladan ayaa qayb ka ah heshiis siyaasadeed oo ay gaareen xisbiyada taageera dowladda, waxaana arrinta masaafurinta dhalinyarada si weyn looga dooday siyaasadda Sweden.
Qareenka mataanaha, Eva-Lena Hanervorsh, ayaa sheegtay in aan weli caddayn in xeerarka cusub ay khuseyn doonaan Alia iyo walaalkeed, Qareenku waxay Migrationsverket u gudbisay codsi lagu joojinayo masaafurinta, iyadoo ku salaynaysa xeerarka cusub iyo xuquuqda ay u leeyihiin nolol qoys iyo nolol gaar ah.
Waxay sidoo kale sheegtay inay diyaarinayso dacwad loo gudbinayo Maxkamadda Yurub ee Xuquuqda Aadanaha, iyadoo dalbanaysa in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu hakiyo masaafurinta haddii aysan hay’adda socdaalku joojin.
Sida ku cad go’aanka hay’adda booliiska xuduudaha, booliisku waxay la xiriireen safaaradda Soomaaliya, waxaana la sheegay in loo diyaariyay mataanaha dukumentiyada safarka iyo qorshaha lagu fulinayo masaafurintooda.