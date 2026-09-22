Iiraan: Duulimaadyada caalamiga ah ee shirkadaha diyaaradaha badankood way sii socdaan
Afhayeenka Hay’adda Duulista Rayidka Iiraan, Majid Akhavan, ayaa sheegay in marka laga reebo shirkadda Mahan Air, oo xayiraado kala kulmaysa duulimaadyada ay ku tagto dalal shisheeye, shirkadaha kale ee diyaaradaha Iiraan ay sida caadiga ah u sii wadaan duulimaadyadooda caalamiga ah.
Wuxuu u sheegay wakaaladda wararka shaqaalaha Iiraan ee ILNA in xilligan xayiraaddu ay khusayso oo keliya Mahan Air, taas oo wax ka beddeshay jadwalka duulimaadyada ee meelo gaar ah, oo ay ka mid yihiin Muscat, Istanbul iyo Ankara.
Akhavan ayaa sheegay in go’aankaasi uusan saamayn doonin shirkadaha kale ee diyaaradaha Iiraan.
Wuxuu sidoo kale sheegay in cunaqabateyntii cusub ee Maraykanku saaray qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha Iiraan ay liiska cunaqabateynta ku dartay 27 shirkadood oo diyaaradeed, balse taasi aysan micnaheedu ahayn in dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee Iiraan la joojinayo.
Xayiraadaha cusub ee Maraykanka ee ka dhanka ah shirkadaha diyaaradaha Iiraan ayaa la filayaa inay Arbacada 23-ka September galaan marxalad cusub oo dhaqan-gelin ah.
Xoghayaha Maaliyadda Maraykanka, Scott Bessent, ayaa shalay sheegay in cid kasta oo la shaqaysa shirkadaha diyaaradaha Iiraan ee cunaqabateyntu saaran tahay ay la kulmi doonto cunaqabateyn.
Xogta laga helayo FlightRadar24 ayaa muujinaysa in shirkadaha diyaaradaha Iiraan ay maanta weli duulimaadyo ka sameynayaan qaar ka mid ah meelaha gobolka, oo ay ka mid yihiin Istanbul iyo Baqdaad.