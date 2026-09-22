Ammaanka oo si weyn loo adkeeyay agagaarka xarunta Qaramada Midoobay ee New York
Iyadoo uu New York ka bilaabanayo shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay, ayna magaalada ku sugan yihiin hoggaamiyeyaasha dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay, ayaa la adkeeyay ammaanka agagaarka xarunta Qaramada Midoobay.
Kalfadhiga 81-aad ee Golaha Guud ayaa bilaabmay, waxaana hoggaamiyeyaasha dalalku ay u socdaan xarunta si ay khudbado uga jeediyaan shirka.
Qaramada Midoobay waxaa la aasaasay 1945-kii, xilligaas oo ay xubno ka ahaayeen 51 dal. Maanta waxaa xubno ka ah 193 dal.
Labada dhinac ee aan xubnaha buuxa ka ahayn balse leh xaaladda goobjoogaha, Vatican-ka iyo Maamulka Falastiin, ayaa sidoo kale khudbado ka jeedin kara shirka. Midowga Yurub oo isna ah goobjooge ayaa sidoo kale hadli kara.
Koonfurta Suudaan ayaa ahayd dalkii ugu dambeeyay ee ku biira Qaramada Midoobay, iyadoo xubinimada la siiyay 2011-kii.
Brazil ayaa dhaqan ahaan ah dalka ugu horreeya ee xubnaha Qaramada Midoobay ka tirsan ee khudbadda jeediya. Arrintan ayaa ka soo bilaabatay sanadihii hore ee Qaramada Midoobay, xilligaas oo dalal badan ay ka gaabsanayeen inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee hadla.
Madaxweynaha Maraykanka, oo dalkiisu martigeliyo xarunta Qaramada Midoobay, ayaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu horreeya ee khudbadaha ka jeediya Golaha Guud.
Xarunta Qaramada Midoobay waxay ku taallaa mid ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada New York ee Maraykanka.
Laakiin dhulka iyo dhismayaasha xarunta Qaramada Midoobay ma laha Maraykanka.
Xarunta Qaramada Midoobay waxaa loo aqoonsan yahay dhul caalami ah, taas oo ka dhigan in ay leedahay xaalad gaar ah oo sharci ah oo la xiriirta Qaramada Midoobay iyo dalalka xubnaha ka ah.