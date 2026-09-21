XOG CULUS Berbera oo Miiska La Saaray ,Quwadaha Waaweyn oo Ku Hirdamaya Iyo Cida Gacanta ku dhigtay
BERBERA OO XUDUN U NOQOTAY LOOLLANKA QUWADAHA EE BADDA CAS – XOG CUSUB
Berbera iyo dekeddeeda ayaa sii kordhinaya muhiimaddooda istiraatiijiga ah, xilli Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ay noqdeen goob ay isku hayaan dano ganacsi, amni iyo juqraafi-siyaasadeed oo ay leeyihiin quwado kala duwan.
Warbixintan waxaan ku eegaynaa Berbera, DP World, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Israel, Maraykanka iyo amniga Badda Cas, iyo sababta magaalada Berbera ay ugu soo baxday bartamaha loollanka istiraatiijiga ah ee gobolka.
Warbixintu waxay ku salaysan tahay maqaal uu qoray Sean Mathews oo ka tirsan Middle East Eye, kaas oo si gaar ah uga hadlay muhiimadda Berbera, dekeddeeda, maalgelinta DP World iyo saamaynta ay xaaladda Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ku leeyihiin mustaqbalka magaalada.
Qodobada ugu muhiimsan ee warbixinta:
- Maxaa Berbera ka dhigay meel istiraatiiji ah?
- Doorka DP World iyo Imaaraadka Carabta
- Itoobiya iyo muhiimadda marin-badeedka Berbera
- Berbera iyo Bab el-Mandeb
- Xiriirka Somaliland iyo Israel
- Doodda ku saabsan saldhigyo militari
- Xuutiyiinta iyo khatarta amni ee Badda Cas
- Danaha Maraykanka iyo quwadaha kale
- Mustaqbalka Berbera: xarun ganacsi mise xarun amni oo istiraatiiji ah?
Fiiro gaar ah: Qaar ka mid ah hadallada iyo aragtiyada ku jira warbixintan waxaa laga soo xigtay dadka uu qoruhu wareystay, sidaas darteed waxaa muhiim ah in la kala saaro xaqiiqooyinka la xaqiijiyay, sheegashooyinka iyo aragtiyada shakhsiga ah.
📌 Isha: Middle East Eye
✍️ Qore: Sean Mathews
Haddii aad xiisaynayso wararka iyo falanqaynta ku saabsan Somaliland, Berbera, Badda Cas, Geeska Afrika iyo loollanka quwadaha caalamka,