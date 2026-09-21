Washington Post: Askarta Mareykanka ee ku dhimatay dagaalka Iran way ka badan tahay intii la sheegay

News DeskSeptember 21, 2026
Less than a minute

Tirada dhimashada ciidamada Mareykanka ee ku dhintay dagaalka lala galay Iran ayaa ka badan tan Pentagon ka soo baxday ugu yaraan ilaa afar qof.

Washington Post ayaa jimcihii sheegtay iyadoo xiganeysa saraakiil Mareykanka in tirada dhimashada ciidamada Mareykanka ee dagaalka Iran ay ka badan tahay tan rasmiga ee Pentagon-ka ku dhawaaqeen.

Wargeyska oo xiganaya shan sarkaal oo aqoon u leh tirada dhimashada ee ka soo baxda Wasaaradda Dagaalka ayaa sheegay in ugu yaraan 22 askari lagu dilay dagaalka Iran taas oo ah tiro ka badan tan rasmiga ee Pentagon-ka.

News DeskSeptember 21, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS Berbera oo Miiska La Saaray ,Quwadaha Waaweyn oo Ku Hirdamaya Iyo Cida Gacanta ku dhigtay

September 21, 2026

Markab shidaal oo marayay Hormuz ayaa la weeraray

September 21, 2026

Duufaanta Dujan ee Japan ayaa ku qasabtay dad ka badan 1.9 milyan in ay ka baxaan guryahooda

September 21, 2026

Puntland oo Galmudug ku wareejisay ciidamadii iyo gaadiidkii lagu qabtay Gaalkacyo

September 21, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker