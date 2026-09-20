Ukraine ayaa qaadday weerarkii ugu ballaadhnaa abid ee gudaha Ruushka, iyadoo doorashooyin socdaan.
Ukraine ayaa maanta qaadday weerarkii ugu ballaarnaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) ee abid lagu qaado caasimadda Ruushka ee Moscow, sida uu sheegay Duqa magaalada Moscow, Sergei Sobyanin.
Weerarradan ayaa ku soo beegmay xilli ay dadka Ruushku codeynayaan, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay ee doorashada baarlamaanka; doorashadaas oo Madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay mid lagu cabbirayo taageerada loo hayo dagaalka Ukraine.
Weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sababay dhimashada laba qof oo ku sugnaa Moscow iyo laba qof oo kale oo ku sugnaa gobolka Kherson oo ay maamulaan ciidamada Ruushku.
Warshad sifeynta shidaalka oo ku taal Moscow, taas oo horey loo bartilmaameedsaday, ayaa sidoo kale waxyeello ka soo gaartay weerarrada Ukraine.
Doorashada aqalka hoose, ama “State Duma”, ayaa ah tii ugu horreysay ee la qabto tan iyo markii Ruushku uu billaabay dagaalka ka dhanka ah Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022-kii.
Doorashadan ayaa la filayaa inay siiso xisbiga talada haya ee “United Russia” awood iyo karti uu ku sii wadi karo maamulka dalka.