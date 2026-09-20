Maraykanka askar ka badan intii ay qirteen ayaa ugu dhimatay dagaalka Iran – Washington Post

News DeskSeptember 20, 2026
1 minute read

Wargeyska The Washington Post ayaa Jimcihii soo weriyay in laga yaabo inay dagaalkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Israa’iil ee ka dhanka ahaa Iran ay ku dhinteen askar Mareykan ah oo ka badan tirada ay si rasmi ah u shaacisay Wasaaradda Difaaca Mareykanka.

Xoghayaha Difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa beeniyay warbixintaas. Wargeyskan, oo soo xiganaya shan sarkaal oo aan magacyadooda la shaacin, ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 22 askari oo Mareykan ah; tiradaas oo afar askari badan tii ku xusnayd xogta ay hayso Wasaaradda Difaaca (Pentagon-ka) ee dadweynuhu ay heli karaan.

Warbixin ka soo baxday Pentagon-ka ayaa sheegaysa in 18 askari ay dhinteen intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran. Hegseth ayaa farriin uu soo dhigay bar-kulanka X ku tilmaamay warbixintaas mid “been ah.”

News DeskSeptember 20, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Toban libaax oo ku dhintay beerta xayawaanka ee Tanzania.

September 20, 2026

Koonfurta Kuuriya oo cambaareysay gantaal riddo dheer oo ay tijaabiysay Wuqooyiga Kuuriya

September 20, 2026

Ukraine ayaa qaadday weerarkii ugu ballaadhnaa abid ee gudaha Ruushka, iyadoo doorashooyin socdaan.

September 20, 2026

Ilhaan Cumar oo soo jeedisay sharci lagu maalgelinayo bulshooyinka ay saameeyeen hawlgallada ICE iyo CBP

September 20, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker