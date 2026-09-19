XOG CULUS : Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso
Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso
Warbixin cusub oo ay baahisay The Peak, oo uu qoray **Quinn Henderson**, ayaa faahfaahin ka bixinaysa dadaallada Somaliland ugu jirto sidii ay uga heli lahayd Maraykanka taageero iyo aqoonsi rasmi ah. Warbixintu waxay si gaar ah u eegaysaa **Berbera**, muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Somaliland ee Gacanka Cadmeed iyo marin-biyoodka Bab el-Mandeb, iyo sida maalgashiga, ganacsiga iyo danaha istiraatiijiyadeed loogu adeegsan karo dadaallada diblomaasiyadeed ee Somaliland. Maxay Somaliland Washington u bandhigaysaa? Maxay Berbera uga noqotay meel muhiim u ah danaha caalamiga ah? Sidee ayay maalgashiga iyo danaha istiraatiijiyadeed ugu dhex jiraan ololaha aqoonsiga Somaliland?
Daawo warbixinta oo dhamaystiran