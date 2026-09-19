XOG CULUS : Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute

Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso

Warbixin cusub oo ay baahisay The Peak, oo uu qoray **Quinn Henderson**, ayaa faahfaahin ka bixinaysa dadaallada Somaliland ugu jirto sidii ay uga heli lahayd Maraykanka taageero iyo aqoonsi rasmi ah. Warbixintu waxay si gaar ah u eegaysaa **Berbera**, muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Somaliland ee Gacanka Cadmeed iyo marin-biyoodka Bab el-Mandeb, iyo sida maalgashiga, ganacsiga iyo danaha istiraatiijiyadeed loogu adeegsan karo dadaallada diblomaasiyadeed ee Somaliland. Maxay Somaliland Washington u bandhigaysaa? Maxay Berbera uga noqotay meel muhiim u ah danaha caalamiga ah? Sidee ayay maalgashiga iyo danaha istiraatiijiyadeed ugu dhex jiraan ololaha aqoonsiga Somaliland?

Daawo warbixinta oo dhamaystiran

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Qaac ka talluumaya meel u dhaw garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Riyad

September 19, 2026

Trump oo saxiixay sharci cunaqabateyn cusub ku soo rogaya Ruushka iyo Iran

September 19, 2026

Trump ayaa ku dhawaaqay ‘mamnuucitaan’ lagu soo rogay saddex hay’adood oo warbaahineed, oo ay ku jirto CNN.

September 19, 2026

Iiraan oo toogasho ku fulisay nin ‘lagu xumay in uu ahaa basaas Israa’iil’

September 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker