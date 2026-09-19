Trump oo saxiixay sharci cunaqabateyn cusub ku soo rogaya Ruushka iyo Iran

News DeskSeptember 19, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci cunaqabateyn ballaaran lagu soo rogayo Ruushka, iyadoo sidoo kale la kordhinayo cunaqabateynaha saaran Iran.

Sharcigan ayaa kordhinaya cunaqabateynihii hore ee Maraykanku saaray Iran, waxaana sidoo kale lagu ballaarinayaa xayiraadaha, canshuuraha iyo tallaabooyinka kale ee ka dhanka ah Ruushka.

Aqalka Wakiillada Maraykanka ayaa horraantii toddobaadkan ansixiyay hindisaha sharciga cunaqabateynta.

Sharciga ayaa cunaqabateyn ku soo rogaya saraakiil Ruush ah, hay’ado maaliyadeed iyo dhinacyo kale, waxaana sidoo kale ku jira tallaabooyin la xiriira waaxyaha tamarta iyo ganacsiga ee Ruushka.

Waxa kale oo sharcigu siinayaa madaxweynaha Maraykanka awood uu canshuur gaareysa 100 boqolkiiba ku soo rogi karo shirkadaha ama dalalka waaweyn ee ka soo iibsada Ruushka shidaal iyo gaaska dabiiciga ah.

Qaraarku wuxuu sidoo kale shan sano ku kordhinayaa Sharciga Cunaqabateynta Iran ee la ansixiyay sannadkii 1996-kii, isaga oo sii ilaalinaya awoodda Maraykanka uu cunaqabateyn ugu soo rogi karo Tehran.

News DeskSeptember 19, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso

September 19, 2026

Qaac ka talluumaya meel u dhaw garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Riyad

September 19, 2026

Trump ayaa ku dhawaaqay ‘mamnuucitaan’ lagu soo rogay saddex hay’adood oo warbaahineed, oo ay ku jirto CNN.

September 19, 2026

Iiraan oo toogasho ku fulisay nin ‘lagu xumay in uu ahaa basaas Israa’iil’

September 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker