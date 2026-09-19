Trump oo saxiixay sharci cunaqabateyn cusub ku soo rogaya Ruushka iyo Iran
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci cunaqabateyn ballaaran lagu soo rogayo Ruushka, iyadoo sidoo kale la kordhinayo cunaqabateynaha saaran Iran.
Sharcigan ayaa kordhinaya cunaqabateynihii hore ee Maraykanku saaray Iran, waxaana sidoo kale lagu ballaarinayaa xayiraadaha, canshuuraha iyo tallaabooyinka kale ee ka dhanka ah Ruushka.
Aqalka Wakiillada Maraykanka ayaa horraantii toddobaadkan ansixiyay hindisaha sharciga cunaqabateynta.
Sharciga ayaa cunaqabateyn ku soo rogaya saraakiil Ruush ah, hay’ado maaliyadeed iyo dhinacyo kale, waxaana sidoo kale ku jira tallaabooyin la xiriira waaxyaha tamarta iyo ganacsiga ee Ruushka.
Waxa kale oo sharcigu siinayaa madaxweynaha Maraykanka awood uu canshuur gaareysa 100 boqolkiiba ku soo rogi karo shirkadaha ama dalalka waaweyn ee ka soo iibsada Ruushka shidaal iyo gaaska dabiiciga ah.
Qaraarku wuxuu sidoo kale shan sano ku kordhinayaa Sharciga Cunaqabateynta Iran ee la ansixiyay sannadkii 1996-kii, isaga oo sii ilaalinaya awoodda Maraykanka uu cunaqabateyn ugu soo rogi karo Tehran.