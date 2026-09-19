Trump ayaa ku dhawaaqay ‘mamnuucitaan’ lagu soo rogay saddex hay’adood oo warbaahineed, oo ay ku jirto CNN.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah uga mamnuucayo Aqalka Cad warbaahinta kala ah CNN, MS Now, iyo Politico.
Madaxweyne Trump ayaa bayaan uu Jimcihii ku daabacay baraha bulshada ee Truth Social in warbaahintan ay “si joogto ah u daabacaan ama u baahiyaan sheekooyin aan sal iyo raad lahayn iyo warar been abuur ah” oo ku saabsan maamulkiisa, inkastoo uusan bixin wax tusaalooyin ah.
Trump ayaa markii dambe tallaabadan ku tilmaamay “mamnuucid aad u fudud,” balse ma uusan caddeyn sida loo dhaqan-gelin doono amarkan ama in weriyeyaasha hay’adahaas laga hor-istaagi doono inay galaan Aqalka Cad. Weriyeyaasha CNN iyo Politico ayaa weli ku sugnaa Aqalka Cad wax yar uun ka dib markii lagu dhawaaqay go’aanka.
Hay’adda wararka ee Mareykanka ee CNN ayaa tallaabadan la filayo ku tilmaantay “weerar sharci-darro ah” oo lagu qaaday xorriyadda saxaafadda oo uu damaanad-qaaday Dastuurka Mareykanka, iyadoo sheegtay inaysan dowladdu xaq u lahayn inay carqaladeyso shaqadeeda war-tabinta.
Politico ayaa iyaduna sheegtay inay si adag u difaaci doonto xuquuqdeeda dastuuriga ah. Si kastaba ha ahaatee, MS Now (oo hore loo oran jiray MSNBC) ayaa diidday inay arrintan ka hadasho.