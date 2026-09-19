Qaac ka talluumaya meel u dhaw garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Riyad
Wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganaysa goobjooge, ayaa sheegtay in olol iyo qiiq madow badan lagu arkay meel u dhow Garoonka Diyaaradaha ee King Khalid ee caasimadda Sacuudiga, Riyadh.
Dowladda Sacuudiga kama aysan jawaabin codsi ku saabsan arrintan, sida ay ku warantay Reuters.
Waxaan hore u soo sheegnay in Ururka Difaaca Madaniga ah ee Sacuudiga uu ku dhawaaqay in la bilaabay digniin hore iyo digniin degdeg ah oo ka dhacday Riyad, ka dibna uu ku dhawaaqay joojinta digniinta.
Tani waxay ahayd digniintii ugu horreysay ee ka dhacda caasimadda Sacuudiga tan iyo markii uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya dalka iyo Xuutiyiinta Yemen.