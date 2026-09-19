Qaac ka talluumaya meel u dhaw garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Riyad

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute

Wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo xiganaysa goobjooge, ayaa sheegtay in olol iyo qiiq madow badan lagu arkay meel u dhow Garoonka Diyaaradaha ee King Khalid ee caasimadda Sacuudiga, Riyadh.

Dowladda Sacuudiga kama aysan jawaabin codsi ku saabsan arrintan, sida ay ku warantay Reuters.

Waxaan hore u soo sheegnay in Ururka Difaaca Madaniga ah ee Sacuudiga uu ku dhawaaqay in la bilaabay digniin hore iyo digniin degdeg ah oo ka dhacday Riyad, ka dibna uu ku dhawaaqay joojinta digniinta.

Tani waxay ahayd digniintii ugu horreysay ee ka dhacda caasimadda Sacuudiga tan iyo markii uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya dalka iyo Xuutiyiinta Yemen.

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso

September 19, 2026

Trump oo saxiixay sharci cunaqabateyn cusub ku soo rogaya Ruushka iyo Iran

September 19, 2026

Trump ayaa ku dhawaaqay ‘mamnuucitaan’ lagu soo rogay saddex hay’adood oo warbaahineed, oo ay ku jirto CNN.

September 19, 2026

Iiraan oo toogasho ku fulisay nin ‘lagu xumay in uu ahaa basaas Israa’iil’

September 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker