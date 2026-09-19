Dadka reer Koonfur Kuuriya oo ka banaanbaxay dalabka Trump ee ah in askar wadan kooda ah loo diro marinka Hormuz

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute

Kooxo ka tirsan bulshada rayidka ah ee Koonfurta Kuuriya ayaa maanta isugu soo baxay meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Seoul, iyagoo ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah cadaadiska uu Donald Trump ku hayo dowladda dalkaas si ay ciidamo ugu dirto marin-biyoodka Hormuz.

Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya, Lee Jae-myung, ayaa horay u sheegay in dalkiisu uusan diri doonin ciidamo horseedi kara dagaal.

“Ma jiri doonto wax ka qaybqaadasho ama faragelin ku saabsan dagaalka,” ayuu ku yiri shir jaraa’id oo uu shalay qabtay.

News DeskSeptember 19, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : Somaliland oo iibsanaysa Aqoonsi,Cida ay ka iibsanayso Iyo Waxay Ku Badalanayso

September 19, 2026

Qaac ka talluumaya meel u dhaw garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Riyad

September 19, 2026

Trump oo saxiixay sharci cunaqabateyn cusub ku soo rogaya Ruushka iyo Iran

September 19, 2026

Trump ayaa ku dhawaaqay ‘mamnuucitaan’ lagu soo rogay saddex hay’adood oo warbaahineed, oo ay ku jirto CNN.

September 19, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker