Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Pakistan

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute

Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qaraxa, waxaana ka mid ah dadka dhintay saraakiil boolis ah. Gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa loo adeegsaday weerarka oo ka dhacay magaalada Kohat oo ku taal Waqooyi Bari Pakistan.

Gaariga qarxay ayaa lagu weeraray masjid maanta xiligii lagu jiray saaladda Jimcaha. Markaas kaddib dagaal ayaa bilowday oo u dhexeeyay kuwa weerarka soo qaaday iyo boolilska.

Sida ay sheegeen warbaahinta gudaha, waxaa weli socda howlaha gargaarka, waxaana suuragal ah in tirada wax ku noqotay weerarka ay sii kororto.

Wasaaradda arrimaha gudaha Pakistan ayaa barteeda X ku sheegtay in qaraxa uu ka dhacay meel u dhow saldhigga booliska magaalada Kohat. Wasaaradda oo aan cadeyn tirada dhibanayaasha ayaa tacsi u dirtay dadkii wax ku noqday weerarkaas.

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas

September 18, 2026

Maraykanka oo jawaab ka bixiyey warbixin eedeyn culus loogu jeediyey

September 18, 2026

Musiibo dunida ku soo wajahan oo laga digayo iyo meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto

September 18, 2026

Madaxweynaha Koonfur Afrika oo tallaaabo qaaday ka dib dilal naxdin leh oo dhacay

September 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker