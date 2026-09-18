Safaaradda Mareykanka oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanka Doolow ee Itoobiya

News DeskSeptember 18, 2026
1 minute read

Safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan aagga Doolow ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo laga walaacsan yahay xaaladda amni ee halkaasi.

Safaaradda ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo deegaannada xuduudka la wadaaga Soomaaliya ay ku jiraan meelaha khatarta amni ay sareyso, sababo la xiriira argagixiso, afduub iyo qalalaase amni.

Digniinta safaaradda ayaa sidoo kale ku wajahan shaqaalaha dowladda Mareykanka, kuwaas oo aan loo oggolaan inay u safraan aagga Doolow iyaga oo aan helin oggolaansho gaar ah.

Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa kula taliyay inay ka fogaadaan meelaha khatarta ah, feejignaan dheeraad ah muujiyaan, isla markaana ay dib u eegaan qorshayaashooda amni marka ay ku sugan yihiin deegaanadaas.

Safaaradda Mareykanka ma aysan faahfaahin nooca khatarta gaarka ah ee keentay digniinta cusub, mana aysan sheegin koox ama dhinac ay ku eedaysay khatarta.

Dowladda Ethiopia iyo Maamulka degaanka ka jira ayaan wali wax falcelin ah ka bixin digniinta kasoo yeertay Dowladda Mareykanka.

News DeskSeptember 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Pakistan

September 18, 2026

Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas

September 18, 2026

Maraykanka oo jawaab ka bixiyey warbixin eedeyn culus loogu jeediyey

September 18, 2026

Musiibo dunida ku soo wajahan oo laga digayo iyo meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto

September 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker