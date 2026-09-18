Safaaradda Mareykanka oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanka Doolow ee Itoobiya
Safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan aagga Doolow ee Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo laga walaacsan yahay xaaladda amni ee halkaasi.
Safaaradda ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo deegaannada xuduudka la wadaaga Soomaaliya ay ku jiraan meelaha khatarta amni ay sareyso, sababo la xiriira argagixiso, afduub iyo qalalaase amni.
Digniinta safaaradda ayaa sidoo kale ku wajahan shaqaalaha dowladda Mareykanka, kuwaas oo aan loo oggolaan inay u safraan aagga Doolow iyaga oo aan helin oggolaansho gaar ah.
Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa kula taliyay inay ka fogaadaan meelaha khatarta ah, feejignaan dheeraad ah muujiyaan, isla markaana ay dib u eegaan qorshayaashooda amni marka ay ku sugan yihiin deegaanadaas.
Safaaradda Mareykanka ma aysan faahfaahin nooca khatarta gaarka ah ee keentay digniinta cusub, mana aysan sheegin koox ama dhinac ay ku eedaysay khatarta.
Dowladda Ethiopia iyo Maamulka degaanka ka jira ayaan wali wax falcelin ah ka bixin digniinta kasoo yeertay Dowladda Mareykanka.