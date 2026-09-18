Musiibo dunida ku soo wajahan oo laga digayo iyo meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute

Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in biyaha macaan ee dunida si xawli ah u sii yaraanayaan.

Warbixin ay soo saartay QM ayaa sheegtay in wabiyada iyo harooyinka ay sii qallalayaan, halka barafka buuraha iyo dhulalka qabow uu sii dhalaalayo.

Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in isbeddelka cimiladu uu keenayo isbeddello daran oo aan la saadaalin karin, taasoo kordhin karta fatahaadaha iyo abaaraha.

Qaaradda Aasiya iyo Afrika ayaa la filayaa inay si gaar ah u saameeyaan, iyadoo ku dhowaad 80% masiibooyinkii biyaha la xiriiray ee dhowaan dhacay ay ka dhaceen labada qaaradood.

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Pakistan

September 18, 2026

Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas

September 18, 2026

Maraykanka oo jawaab ka bixiyey warbixin eedeyn culus loogu jeediyey

September 18, 2026

Madaxweynaha Koonfur Afrika oo tallaaabo qaaday ka dib dilal naxdin leh oo dhacay

September 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker